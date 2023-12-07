الجعيد: حواجز شوط كأس العالم مختلفة

الرياض – هاني البشر

شدد المصمم السعودي سمير الجعيد على أن حواجز الشوط الرابع “جولتين” لفئة (4 نجوم ـ ارتفاع 1.55 متر) غداً الجمعة في ثاني أيام الأسبوع الأول من بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز في نسختها الثالثة المؤهل لبطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 عنوانها الفارس والجود الأجدر هما من سيتأهل.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض في شهر أبريل من العام المقبل، ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024، وذلك في صالة مغلقة في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وانطلقت اليوم الخميس على مقر قفز السعودية في الجنادرية، منافسات الأسبوع الأول في النسخة الثالثة من بطولة قفز السعودية لقفز الحواجز لفئتي النجمة الواحدة والأربع نجوم والتي تنظمها شركة رياضة الفروسية للفعاليات المملوكة للاتحاد السعودي للفروسية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية “FEI”.

وأضاف الجعيد “خريطة السباق، أشكال الحواجز، الارتفاع والعرض مختلفين عن باقي أشواط البطولة، نعم هي أكثر صعوبة ودقة، ومختلفة، فالهدف أن يتجاوزها ويتأهل من هذا الشوط من يستحق أن يكون في كأس العالم”.

وكشف الجعيد أنهم جهزوا أكثر من حاجزا وكورس لهذا الشوط، وقال “احتجنا وقتا طويلا لتنفيذ كل الأمور المطلوبة، نضع في الاعتبار وضع نهاية الشوط وكذلك الحواجز الأكبر والأبرز في مواقع الأقرب للجماهير الحاضرة في المدرج لتكون مشاهدتهم ممتعة، ضيوف البطولة وأيضا وسائل الإعلام والنقل التلفزيوني”.

وزاد “بالنسبة للحواجز تم فيها البحث عن سلامة الفرسان والجياد، منها من تحمل رسالة وطنية أو لجهة منظمة ورعاية”.

وتطرق الجعيد لألوان الحواجز، وقال “عندنا تزيد الألوان وتكثر الأشكال تصعب من تركيز الفارس، وعندما تقل الأوان والأشكال أو تكون بلون واحد تصعب على الجياد، لذلك نختار الوسط، إما بخصوص المسافات، نضع في المقام الأول سلامة الفرسان والجياد، لذلك المسافات بين الحواجز تكون مدروسة بشكل جيد”.