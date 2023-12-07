إطلاق خدمة “أذونات استيراد وفسح الدواء”

الرياض : البلاد

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء خدمة “أذونات استيراد وفسح الدواء”، التي تمكّن المنشآت والأفراد من تقديم طلبات الاستيراد والفسح عبر منصة “فسح”، وذلك وفقًا للاشتراطات والضوابط المعتمدة بهذا الخصوص.

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن المنصة تتميز بأتمتة إجراءات تقديم الطلبات، وتقليل الأخطاء البشرية عبر تعزيز الكفاءة، والتقليل من الوقت والجهد المستغرق في الحصول على أذونات الاستيراد والفسح، وضمان الأرشفة الإلكترونية للطلبات والشهادات.

وأشارت “الهيئة” إلى أنها نظمت ورش عمل للشركات بهدف شرح آلية الحصول على أذونات الاستيراد والفسح، كما سيتم نشر دليل المستخدم الخاص بالخدمة.

ودعت “الغذاء والدواء” الراغبين في الحصول أذون الاستيراد والفسح بالدخول على الموقع الإلكتروني لنظام خدمات الفسح لمعرفة التفاصيل والاستفادة من الخدمة عبر الرابط التالي: (faseh.sfda.gov.sa).

يذكر أن الخدمة تأتي بإشراف “الهيئة” وتشغيل وتطوير الشريك التقني شركة ” ثقة”.