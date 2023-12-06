“موانئ” تضيف خدمة الشحن “WIN” لعزيز النمو الاقتصادي العالمي

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم، إضافة “Ocean Network Express” (ONE) سادس أكبر ناقلة حاويات بالعالم، خدمة الشحن الملاحية الجديدة ” WIN” إلى ميناء جدة الإسلامي، لربط المملكة بالساحل الغربي للهند، والساحل الشرقي للولايات المتحدة.

إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة "WIN" التابعة لشركة "ONE" إلى #ميناء_جدة_الإسلامي، التي ستسهم في تعزيز الميزة التنافسية وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط ثلاث قارات. pic.twitter.com/dmmRV824sg — مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) December 6, 2023

وتعزز الخدمة الجديدة من المكانة المحورية لميناء جدة الإسلامي بموقعه الإستراتيجي، الذي يقع على خط الملاحة العالمية، ما يمكنه من الربط بين القارات الثلاث (أوروبا وآسيا وأفريقيا)، بوصفه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر بمجال التجارة البحرية العابرة ومسافَنة الحاويات والبضائع، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية، ومحور ربط القارات الثلاث.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بـ 11 ميناءً إقليمياً وعالمياً تشمل: بن قاسم الباكستاني، وموندرا وهازيرا سورات ونهافا شيفا بالهند، والجزيرة الخضراء بإسبانيا، ونيويورك وسافانا و نورفولك و تشارلستون و جاكسونفيل في الولايات المتحدة الأمريكية، ودمياط بمصر، وذلك عبر رحلات أسبوعية منتظمة، تنطلق في مايو 2024م وتضم عدد 9 سفن.

وتسهم الخدمة الجديدة في تعزيز الميزة التنافسية لميناء جدة الإسلامي أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين، إذ يمتلك بنية متطورة أهلته للفوز بجائزة “البنية التحتية المتقدمة، ضمن جوائز “قمة معالم الخدمات اللوجستية 2023” بالإمارات، إضافة إلى إمكانيات وقدرات تشغيلية مميزة جعلت منه “ميناء العام” في سبتمبر 2023م، ضمن جوائز النقل واللوجستيات Logistics and Transport Awards بدولة الإمارات.

يُذكر أن خدمة الشحن الملاحية الجديدة “WIN” تُعد الخدمة رقم 26 في سلسلة خدمات الشحن الملاحية التي أضافتها “موانئ” منذ بداية العام الحالي 2023م، لتعزيز حركة التجارة والتصدير، ورفع فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، وتطوير مسارات الاتصال البحري، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، عبر تقليل المدة الزمنية اللازمة للاستيراد والتصدير، وخفض كلفة الشحن البحري من وإلى موانئ المملكة.