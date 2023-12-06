إطلاق مشروع سكني بتصميمات عالمية وخدمات ومرافق متكاملة في الرياض

الرياض : البلاد

أعلنت “دار الأركان”، عن إطلاق المشروع السكني الأول في المملكة والذي يجمع بين الذوق الأيقوني للمصمم إيلي صعب، وأناقة تصاميمه الداخلية في مشروع Etoile الواقع في Sedra by Roshn، ليمثل المجتمع المتكامل بجميع الخدمات والمرافق الأول من نوعه في الرياض.

ويشكل المشروع ملاذاً استثنائياً للرفاهية والهدوء بمنازله الفخمة التي تجمع بين الحداثة والتقاليد. ويضم مجموعة متنوعة من الفلل المكونة من 3 و4 غرف نوم ضمن فلل الوادي الاستثنائية، ويوفر إطلالات مفتوحة على الوديان الخلابة المحيطة. كما تتجلى روعة هندسته المعمارية الفريدة؛ حيث يضم المشروع فللاً متجانسة مع نوافذ عمودية ولمسات جمالية رائعة من الأنسجة والألوان التقليدية المتوراثة، فتكرّس بذلك نمط حياة عالمياً لهذا المجتمع الهادئ. ويتخلل هذا التصميم الراقي تشطيبات خشبية دافئة، وأخرى رخامية عالية الإتقان، وألوان كريمية فاخرة.

ويجمع المشروع بين الفخامة والطابع العملي، ويتجلى ذلك واضحاً في جميع عناصر التصميم بدءاً من غرف النوم التي تضم خزانات ملابس فسيحة وحمامات داخلية، إلى الحدائق الرائعة التي توفر مكاناً مثالياً للاسترخاء وتجديد النشاط والتواصل مع الطبيعة.

وبهذه المناسبة، قال يوسف بن عبدالله الشلاش، رئيس مجلس إدارة “دار الأركان”: “لا شك أن أسلوب العيش الفاخر في قلب الرياض سيزيد من جاذبية المملكة للمقيمين من أصحاب الذوق الرفيع والمستثمرين العالميين الحريصين على الاستقرار هنا. ونفخر بهذا التعاون لتأسيس أول مشروع سكني يحمل توقيعه في المملكة.

وأضاف “الشلاش”: “يوفر المشروع تجربة فاخرة لأولئك الذين يبحثون عن ملاذ هادئ وسط البيئة النابضة للعاصمة، إذ يوفر مزيجاً فريداً من الهندسة المعمارية التقليدية ولمسات الأناقة الراقية للمصمم صعب، وبذلك يرسي معياراً جديداً لقطاع العقارات في المملكة”.

وفي سياق متصل قال إيلي صعب جونيور: “نحن متحمسون لبدء رحلتنا في السعودية ويسرنا أن نكرس خصائص الفخامة والأناقة والحرفية العالية لتصميم نمط عيش خاص يعكس تراث وثقافة المملكة مع توفير وسائل الراحة الحديثة بلمسات جمالية راقية يشكل تحدياً استثنائياً كنا سعداء بخوضه”.