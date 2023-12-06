” 4 كؤوس ولاندكروزر” في الأسبوع السابع من موسم سباقات الرياض

الرياض – هاني البشر
يُقيم ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية الأسبوع السابع من موسم سباقات الرياض في أيامه الثلاثة” الخميس والجمعة والسبت”. ويتكون من ٣٦ سباقًا موزعة على ثلاثة أيام لكل يوم اثنا عشر شوطًا تتنافس فيه مختلف الدرجات والأعمار والتصنيفات من خيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة، وبجوائز تصل إلى ٢ مليون و ٧٠٠ ألف ريال.
البداية ستكون في أولى أشواط يوم الخميس بشوط خصص للأفراس المبتدئة لأعمار السنتين، وفيه تبرز المهره سلطانة الحجاز التي حلت في المركز الثاني في مشاركتها الوحيدة وتحاول تسجيل أول انتصار لها لمالكها إسطبل جياد الحجاز وتدريبات أحمد الحربي وبقيادة الخيال نايف العنزي وفي الشوط الرابع خصص للأفراس مفتوح الدرجات وتبرز فيه الفرس ريم الرياض لمالكها أبناء فيحان فيصل المنديل وتدريبات نايف المنديل وبقيادة الخيال اليكسس مورينو والتي تحاول فك عقدة المركز الثاني الذي لازمها في آخر مشاركتين لها وفي الشوط السادس يظهر الجواد حربي صاحب التصنيف ٩٦ لأول مرة هذا الموسم وسعيًا لتسجيل إنتصاره الثالث في خزائنه والمملوك للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وتدريبات عبدالله مشرف وبقيادة الخيال عبدالله العوفي وفي الشوط الأخير الثاني عشر تظهر الفرس اللامعة لاقرثا رايم لأول مرة هذا الموسم، التي كانت في مشاركتها قبل الأخيرة في سباق كأس السعودية الشوط الرئيسي العام الماضي لمالكها الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وتدريبات نايف المنديل وبقيادة الخيال اليكسس مورينو.
وفي سباقات يوم الجمعة، تذهب الأنظار والقوة للشوط الرئيسي على كأس وزارة التعليم في الشوط الثاني عشر المخصص لأمهار السنتين مفتوح الدرجات على مسافة ١٤٠٠ متر وبجائزة قدرها ١٥٠ ألف ريال، نصفها تذهب للفائز بالمركز الأول والترشيحات تنصب للمهر محيي لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال عبدالله الفيروز والمهر في رجا خير لنفس الإسطبل وبقيادة الخيال كاميليو اوسبينا وتنافسهم على الكأس المهره تجتاحهم للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وتدريبات متعب الملوح وبقيادة الخيال لويس موراليس ، فيما حقق النسخة الماضية من الكأس الجواد الله معي لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدريبات عبدالله البداح وبقيادة الخيال ريان الطويرش وقطع مسافة الشوط بـ١:٢٨.٢٨.
وسيكون الشوط الحادي عشر على كأس نادي سباقات الخيل مخصصا لخيل الثلاث سنوات وأكثر مفتوح الدرجات على مسافة ٢٠٠٠ متر وبجائزة قدرها ١٥٠ ألف ريال نصفها تذهب للفائز بالمركز الأول، وفيه يبرز الجواد تيتا للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وتدريبات متعب الملوح وبقيادة الخيال لويس موراليس وينافسه الجواد أوه شيك لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال كاميليو أوسبينا.
وفي سباقات يوم السبت تبرز فيه ثلاثة أشواط قوية البداية مع الشوط العاشر على جائزة الشيخ حمود الفيصل المالك الصباح سيارة لاندكروزر ٢٠٢٣ خصص لخيل الثلاث سنوات فأكثر مفتوح الدرجات على مسافة ٢٠٠٠ متر والمعطيات والترشيحات تذهب للفرس ديفولت بروتكشن لمالكها خالد مشرف مطلق بن شنآن وتدريبات عبدالعزيز خالد وبقيادة الخيال عادل الفريدي التي حلت في المركز الثاني في مشاركتها الأخيرة والتي سوف تنطلق من البوابة السابعة وينافسها الجواد طافش لأبناء صنيتان ضاري الفرم وتدريبات غيث الغيث وبقيادة الخيال كاميليو اوسبينا.