الرياضة السعودية تستضيف منتدى كرة القدم العالمية بمشاركة أكثر من 1200 شخص

الرياض – هاني البشر

تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة منتدى كرة القدم العالمية للنسخة الثانية من 12 – 13 ديسمبر 2023 في مدينة جدة؛ حيث تستضيف المملكة صناع القرار من مختلف الأندية والدوريات والاتحادات والعلامات التجارية المرتبطة بالرياضة، وذلك في تعاون يسعى إلى تشكيل مستقبل كرة القدم، ومن المقرر أن يجتمع خلالها صناع القرار الرئيسيين في كرة القدم من مختلف أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الحضور للمنتدى 1200 شخص مشارك في المنتدى. ستتم استضافة منتدى العالم لكرة القدم في المملكة العربية السعودية لمدة خمس نسخ متتالية في مدينة جدة، مُبرزًا بذلك التأثير المستمر للمملكة كقوة رياضية عالمية ومدى قدرة المملكة على استضافة العديد من الأحداث الرياضية بنجاح. يحظى منتدى العالم لكرة القدم بدعم وزارة الرياضة السعودية والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة السعودي للمحترفين والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويهدف منتدى العالم لكرة القدم إلى توحيد جميع الفاعلين الرئيسيين لتعزيز النمو والتعاون في صناعة كرة القدم حيث من المقرر أن يصبح المنتدى حدثًا رياضيًا ثابتًا في روزنامة كرة القدم العالمية. منذ إطلاق المنتدى في عام 2016، نجح منتدى العالم لكرة القدم في جذب أكثر من 24 ألف من الحاضرين عبر 18 حدثًا بالإضافة إلى بناء مجتمعًا عالميًا يضم أكثر من 100 ألف تنفيذي في صناعة الرياضة عبر منصاته الرقمية. وشاركت في هذا الحدث أسماء بارزة في الصناعة مثل جياني إنفانتينو، فاطمة سامورا، رونالدو نازاريو، صاموئيل إيتو، بيتر مور، كارلو نهرا، وسيندي بارلو-كون، مما يبرز أهمية الحدث في المشهد العالمي لكرة القدم. النسخة الثانية للمنتدى ستُعقد بالتزامن من بطولة كأس العالم للأندية؛ حيث سيتضمن الحدث أكثر من 130 متحدث يأتي من ضمنهم: أورنيلا ديزيري بيليا – مدير العلاقات وتطوير كرة القدم المحترفة، الفيفا

كارلو نهرا – مدير العمليات في دوري روشن السعودي

الدكتورة نادية نديم – لاعبة كرة القدم المحترفة وسفيرة اليونسكو

الوليد المهيدب – مدير الإعلام والإتصال، نادي النصر

إيريك أبيدال – مستشار، إل تي تي للرياضة

داتو ويندسور جون – الأمين العام، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

رالف رايشارت – الرئيس التنفيذي، مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

محمد يونس – حائز جائزة نوبل للسلام وشريك مؤسس لمركز يونس للرياضة يأتي قرار استضافة منتدى العالم لكرة القدم في المملكة العربية السعودية يبرز دور السعودية في صناعة القرار الرياضي عالميًا، فقد نجحت المملكة باستضافة كأس آسيا 2027 وكأس العالم للأندية 2023. حيث أصبحت السعودية أيضًأ مطمحًا لنجوم كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيما والعديد من النجوم العالميين. وبالإضافة إلى ذلك فأن المملكة أصبحت قريبة جدًا من استضافة الحدث العالمي الكبير كأس العالم للمنتخبات لعام 2034 وفي نطاق رياضي آخر من المقرر أن تستضيف المملكة كأس العالم للرياضات الإلكترونية سنويًا اعتبارًا من عام 2024.