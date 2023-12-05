في نسخته الثانية.. معرض التسارع والتحول الرقمي 2023 ينطلق 11 ديسمبر

الرياض : البلاد

ينطلق معرض التحول والتسارع الرقمي (DATE KSA) 2023 في نسخته الثانية، والذي كان يُعرف سابقًا باسم “القمة العالمية للتكنولوجيا المالية ومنتدى للذكاء الاصطناعي”، في الرياض وذلك في 11 و12 ديسمبر 2023.

ويأتي المعرض العالمي المخصص للأعمال الأكثر تأثيرًا في المملكة، فهو أكثر من مجرد حدث، بل هو مظاهرة “تكنولوجية” تلتقي فيها التقنية مع الابتكار من أجل مستقبل أكثر ذكاءً ورقمنةً واستدامةً للشركات والمؤسسات.

ويتضمن معرض DATE KSA منصتين قويتين تركزان على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية.

تجمع منصة الذكاء الاصطناعي النخبة في العالم من رؤساء ومدراء تنفيذيين وقادة الفكر في الذكاء الإصطناعي وأبرز الخبراء الرقميين والمبتكرين وأصحاب الخبرات والإنجازات في هذا المضمار. سوف نشاهد اروع العروض التقديمية العلمية وأفضل ورش العمل وعرض حالات عملية وتجارب بالإضافة الى معارض المنتجات ومناقشات الخبراء ومحادثات التقنية لإيجاد حلول للمشاكل وآخر التوجهات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة الروبوتية للعمليات.

يرسم جدول أعمال التكنولوجيا المالية المنصة الثانية معيارًا للابتكار المالي في المملكة من خلال ربط خبراء التكنولوجيا المالية العالميين ومبتكري التقنيات والشركات الناشئة مع المديرين الماليين التنفيذيين لكبار البنوك في العالم كالبنوك الفيدرالية والمصارف المركزية والوطنية والخاصة ورؤساء مجالس الإدارة والخبراء الماليين والسلطات الحكومية ومستثمري التكنولوجيا المالية من المملكة العربية السعودية والدول العربية.

الأهداف والنتائج : يطمح معرض DATE KSA 2023 إلى تحفيز منظومتي التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية من خلال توفير منصة لقادة الصناعة والابتكار المُغير للقواعد وذلك في سبيل تشكيل مستقبل واعد ومنافس عالميا للمملكة. هدفنا أيضا هو دفع الشراكات الاستراتيجية قدما، وكشف النقاب عن الحلول المتطورة والحوكمة، وتحفيز الحوار الذي يسرع نمو القطاع بشكل سريع وعلمي.

المخرجات وميزات أيام المعرض : اختبر يومين من المناقشات الديناميكية وحلقات النقاش وجلسات التواصل الفردي – فاير سايد – التي تخوض في أحدث مفاهيم ومعايير التكنولوجيا المالية والقوانين التنظيمية والتقنيات الرائدة. ستتمكنوا من التواصل مع قادة الفكر، والتواصل مع الشركاء في المهنة، واستكشاف الفرص التي ستدفع الشركات والمستثمرين إلى الوصول إلى آفاق جديدة وتحقيق أهداف أشمل وأدق.

أبرز ما يميز عام 2023: في هذا العام، نحن فخورون بتقديم مواضيع نقاشية تبس الأنفاس، وجلسات تبحث في العمق وتخوض غمار مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة، وورش عمل تفاعلية مصممة خصيصا لتوفر مخرجات قابلة للتنفيذ.

استكشف تفاصيل الحدث الكاملة من الروابط أدناه :

الموقع الإلكتروني | جدول أعمال التكنولوجيا المالية | جدول أعمال الذكاء الاصطناعي

أبرز أحداث النسخة السابقة :

في النسخة السابقة، تم تحقيق إنجازات مهمة، بما في ذلك توقيع مذكرات تفاهم مع Fintactics و Arbah Capital. مهدت هذه التحالفات الطريق لمبادرات في التقنيات المالية التحويلية، مما يعكس التزامنا بدفع النتائج القابلة للتنفيذ.