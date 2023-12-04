الرياضة

الهلال يتغلب على نساجي الإيراني ويتصدر” الرابعة”

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       4 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق الهلال فوزًا سهلًا على نظيره نساجي الإيراني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، الرياضية، في إطار الجولة السادسة من المجموعة الرابعة من البطولة الأسيوية.

سجل ميشيل ديلجادو هدف التقدم للهلال في الدقيقة 4، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وقلص محمود قائد رحمتي الفارق لفريقه نساجي في الدقيقة 77، من تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد.
بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة، محتلًا الصدارة، بينما تجمد رصيد نساجي عند 6 نقاط، في المركز الثالث.

ومن المقرر أن يتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا متصدر كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 6 فرق أصحاب المركز الثاني بواقع 3 للشرق ومثلها للغرب.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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