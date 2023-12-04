الهلال يتغلب على نساجي الإيراني ويتصدر” الرابعة”

محمود العوضي- جدة
حقق فريق الهلال فوزًا سهلًا على نظيره نساجي الإيراني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، الرياضية، في إطار الجولة السادسة من المجموعة الرابعة من البطولة الأسيوية.
سجل ميشيل ديلجادو هدف التقدم للهلال في الدقيقة 4، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 54.
وقلص محمود قائد رحمتي الفارق لفريقه نساجي في الدقيقة 77، من تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد.
بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة، محتلًا الصدارة، بينما تجمد رصيد نساجي عند 6 نقاط، في المركز الثالث.
ومن المقرر أن يتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا متصدر كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 6 فرق أصحاب المركز الثاني بواقع 3 للشرق ومثلها للغرب.
ميشائيل ديلغادو يحرز أول أهداف الهلال #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/rSPtnnvOaL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2023
لمسة سالم الذهبية تعلن الهدف الثاني للهلال⚽️🔥#الهلال_نساجي#دوري_آبطال_آسيا | #SSC pic.twitter.com/mxqY5UknNv
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 4, 2023