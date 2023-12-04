الرياضة

الاتحاد يعبر سباهان ويتصدر” الثالثة” بدوري أبطال آسيا

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       4 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق الاتحاد فوزًا مطمئنًا على نظيره سباهان أصفهان الإيراني بهدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.


سجل هدفي الاتحاد كل من صالح العمري وجواو فيليبي “جوتا” في الدقيقتين 14 و69، فيما أحرز هدف سباهان، اللاعب رامين رضائيان في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، يتصدر الاتحاد- الذى ضمن تأهله في وقت سابق- المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، فيما يأتي سباهان في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والقوة الجوية العراقي بنفس الرصيد لكن في المركز الثالث، وفي ذيل الترتيب يتواجد أجمك بدون نقاط.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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