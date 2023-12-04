الاتحاد يعبر سباهان ويتصدر” الثالثة” بدوري أبطال آسيا

محمود العوضي- جدة
حقق فريق الاتحاد فوزًا مطمئنًا على نظيره سباهان أصفهان الإيراني بهدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
سجل هدفي الاتحاد كل من صالح العمري وجواو فيليبي “جوتا” في الدقيقتين 14 و69، فيما أحرز هدف سباهان، اللاعب رامين رضائيان في الدقيقة 48 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة، يتصدر الاتحاد- الذى ضمن تأهله في وقت سابق- المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، فيما يأتي سباهان في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والقوة الجوية العراقي بنفس الرصيد لكن في المركز الثالث، وفي ذيل الترتيب يتواجد أجمك بدون نقاط.
صالح العمري يضع الإتحاد في المقدمة بطريقة ولا أروع #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/qmaNvu9rI8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2023