اكتمال القياس الأكاديمي للجامعات.. تعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل

البلاد – الرياض

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب للمرة الأولى عن الانتهاء من قياس الأداء الأكاديمي لعام ٢٠٢٣م للجامعات والكليات السعودية في (13) تخصصًا في البرامج الأكاديمية؛ من خلال نتائج اختبارات برنامج جاهزية، كما أصدرت لأول مرة بطاقات الأداء للجامعات بناء على نتائج كل جامعة في هذه الاختبارات، حيث عُقدت تلك الاختبارات في يونيو 2023م، واستهدفت طلاب السنة الأخيرة من مرحلة البكالوريوس، وذلك ضمن مشاريع برنامج جاهزية لرفع جودة خريجي التعليم العالي وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.

وهدفت الاختبارات التي طبقت لأول مرة هذا العام لقياس مستوى تحصيـل الخريجين لنواتـج التعلـم المطلوبة في تخصصاتهم، التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل ومع المعايير العلمية للتخصصات المختلفة، ومعرفة مدى جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، وهذه الاختبارات لا ترتبط بنجاح الطلاب أو رسوبهم. وشملت الاختبارات المعيارية لهذا العام تخصصات (المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني/ أمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي.

وستعقد الهيئة المرحلة الثانية من اختبارات “برنامج جاهزية” في يناير المقبل لطلبة البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 في 24 تخصصًا.