” كثير و جابها الله و مان أوف ذا نايت” أبطال الأسبوع السادس في موسم سباقات الرياض

الرياض – هاني البشر

شهد ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بالرياض أحداث الأسبوع السادس من موسم سباقات الرياض في حفلاته الثلاث ٧٠ و ٧١ و ٧٢ بمجموع جوائز بلغت ٢ مليون و ٧٠٠ الف ريال موزّعه على ٣٦ شوطًا اختلفت فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة ،

حيث شهدت سباقات يوم الخميس منافسات قوية ومثيرة افتتح أول الأشواط الجواد تاج نيوم لأبناء فيحان فيصل المنديل وتدريبات نايف المنديل وبقيادة الخيال طارق المنصور على مسافة ١٢٠٠ متر وسجل زمناً بـ١:١٢.٦١ واختتم آخر الأشواط الجواد لواء عذبه في الشوط الثاني عشر مخصص للخيل العربية المبتدئة للمالك إسطبلات عذبه للسباقات وتدريبات لوكاس جايتن وبقيادة الخيال اليكسس مورينو وسجل زمنًا على مسافة ٢٠٠٠ متر بـ٢:٢٠.٤٨ ، فيما سجل إسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز ثلاث انتصارات كانت عبر الجياد الله معي و راشونال تشويس و تسفهل ، وحقق الخيّاله طارق المنصور وكاميلو اوسبينا ولويس موراليس انتصارين لكل منهما .

كما شهدت سباقات يوم الجمعة أشواطًا مهمة وقوية، كان من أبرزها كأس الاتحاد الأوروبي الذي كان في الشوط الثاني عشر على مسافة ١٦٠٠ متر.

الفرس : جابها الله الفائزة بكأس إمارة منطقة نجران. حقوق الصورة : نادي سباقات الخيل بواسطة المصور علي العبدالل

تنافس فيه ١٣ جوادًا من أقوى الخيل في الميدان السعودي وظفر بالكأس الجواد مان اوف ذا نايت للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال ريكاردو فيريرا وانطلق الجواد من البوابة السابعة وتمركز خلف جياد السرعة وبدأ بالتحرك من علامة الـ٢٠٠ متر الأخيرة ليخطف الصدارة من الجواد الكتابليتي ويسجل نفسه بطلًا للكأس وبزمن ١:٣٨.١٧ وفي تصريح للمدرب ثامر الديحاني بعد الفوز قائلاً : أن الجواد مان اوف ذا نايت جواد مميز ومر بظروف في موسم الطائف والحمدلله كان افضل بالرياض ، والتخطيط عند الشيخ عبدالله ونطمح لكأس الملك ان شاء الله .

الجواد : مان أوف ذا نايت الفائز بكأس الإتحاد الأوروبي. حقوق الصورة : نادي سباقات الخيل بواسطة المصور علي العبدالل

وفي الشوط الحادي عشر كان على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية ظفر فيه الجواد كايراما من أول مشاركة في الميدان السعودي للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز وتدريبات شالح العضياني وبقيادة الخيال وجبرتو راموس وكانت مسافة الشوط ١٦٠٠ متر وقطع السباق بزمن ١:٣٩.٢٩ .

وشهدت سباقات يوم السبت اثني عشر شوطًا تنافست فيها الجياد بكل قوة و إثارة ، وكان من أبرزها الشوط الثاني عشر على كأس وزارة الداخلية للفئة الثالثة محلية وظفر به الجواد كثير للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وتدريبات متعب الملوح وبقيادة الخيال لويس موراليس على مسافة ١٨٠٠ متر وقطع مسافة الشوط بـ١:٥٢.١٩ متفوقًا على الجواد استراتيجي للمالك عبدالله ابراهيم الخشان بفارق طولين وربع الطول ، أمّا عن كأس إمارة منطقة نجران فقد كان في الشوط الحادي عشر مفتوح الدرجات للأفراس على مسافة ١٦٠٠ متر وقد توّجت فيه الفرس جابها الله لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال عبدالله الفيروز ، فيما سجلوا الخيّالة عبدالله الفيروز وكاميليو اوسبينا واليكسس مورينو انتصارين لكل منهما في سباقات يوم السبت .

صدارة القوائم للملاك والمدربين والخيّالة

لايزال إسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بصدارة قائمة الملاك بمجموع ٩٩ نقطة يليه إسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بمجموع ٣٦ نقطة وفي المركز الثالث إسطبلات الخالدية بمجموع ٢٨ نقطة ، وفي قائمة المدربين أولًا أحمد محمود بمجموع ٥٢ نقطة يليه المدرب سعد مطلق بمجموع ٣٨ نقطة وفي المركز الثالث عبدالله البداح بمجموع ٣٢ نقطة ، وفي قائمة الخيّالة يتصدر بعيدًا الخيال كاميليو اوسبينا بمجموع ٨٦ نقطة يليه الخيال عادل الفريدي بمجموع ٥٣ نقطة وفي المركز الثالث الخيال لويس موراليس بمجموع ٤٠ نقطة.