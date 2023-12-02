” كثير و جابها الله و مان أوف ذا نايت” أبطال الأسبوع السادس في موسم سباقات الرياض

الرياض – هاني البشر
شهد ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بالرياض أحداث الأسبوع السادس من موسم سباقات الرياض في حفلاته الثلاث ٧٠ و ٧١ و ٧٢ بمجموع جوائز بلغت ٢ مليون و ٧٠٠ الف ريال موزّعه على ٣٦ شوطًا اختلفت فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة ،
حيث شهدت سباقات يوم الخميس منافسات قوية ومثيرة افتتح أول الأشواط الجواد تاج نيوم لأبناء فيحان فيصل المنديل وتدريبات نايف المنديل وبقيادة الخيال طارق المنصور على مسافة ١٢٠٠ متر وسجل زمناً بـ١:١٢.٦١ واختتم آخر الأشواط الجواد لواء عذبه في الشوط الثاني عشر مخصص للخيل العربية المبتدئة للمالك إسطبلات عذبه للسباقات وتدريبات لوكاس جايتن وبقيادة الخيال اليكسس مورينو وسجل زمنًا على مسافة ٢٠٠٠ متر بـ٢:٢٠.٤٨ ، فيما سجل إسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز ثلاث انتصارات كانت عبر الجياد الله معي و راشونال تشويس و تسفهل ، وحقق الخيّاله طارق المنصور وكاميلو اوسبينا ولويس موراليس انتصارين لكل منهما .
كما شهدت سباقات يوم الجمعة أشواطًا مهمة وقوية، كان من أبرزها كأس الاتحاد الأوروبي الذي كان في الشوط الثاني عشر على مسافة ١٦٠٠ متر.
الفرس : جابها الله الفائزة بكأس إمارة منطقة نجران. حقوق الصورة : نادي سباقات الخيل بواسطة المصور علي العبدالل
تنافس فيه ١٣ جوادًا من أقوى الخيل في الميدان السعودي وظفر بالكأس الجواد مان اوف ذا نايت للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال ريكاردو فيريرا وانطلق الجواد من البوابة السابعة وتمركز خلف جياد السرعة وبدأ بالتحرك من علامة الـ٢٠٠ متر الأخيرة ليخطف الصدارة من الجواد الكتابليتي ويسجل نفسه بطلًا للكأس وبزمن ١:٣٨.١٧ وفي تصريح للمدرب ثامر الديحاني بعد الفوز قائلاً : أن الجواد مان اوف ذا نايت جواد مميز ومر بظروف في موسم الطائف والحمدلله كان افضل بالرياض ، والتخطيط عند الشيخ عبدالله ونطمح لكأس الملك ان شاء الله .
الجواد : مان أوف ذا نايت الفائز بكأس الإتحاد الأوروبي. حقوق الصورة : نادي سباقات الخيل بواسطة المصور علي العبدالل
وفي الشوط الحادي عشر كان على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية ظفر فيه الجواد كايراما من أول مشاركة في الميدان السعودي للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز وتدريبات شالح العضياني وبقيادة الخيال وجبرتو راموس وكانت مسافة الشوط ١٦٠٠ متر وقطع السباق بزمن ١:٣٩.٢٩ .