الهلال يحسم ديربي الرياض ويعزز صدارته لـ” روشن”

متابعة- محمود العوضي
تصوير- مشاري البجيدي-عبدالله الفهيدي
حسم فريق الهلال ديربي الرياض، بعد فوزه على غريمه النصر بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة 15″ جولة إكسبو الرياض 2023″ من دوري روشن للمحترفين.
سجل ثلاثية الهلال كل من” سافيتش في الدقيقة 64 ثم عزز ميتروفيتش النتيجة بالهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 89، و90+2.
بهذا الفوز، ابتعد فريق الهلال في الصدارة ليصل للنقطة 41 بفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف.
أجواء عالمية في #درة_المستقبل 🤩🌏#الرياض_إكسبو2030 pic.twitter.com/uc4U2CsEn0
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 1, 2023
هدف سافيتش بصوت مدحت شلبي🎤#الرياض_إكسبو2030#Hilal_Nassr#الهلال_النصر| #النصر_الهلال pic.twitter.com/f4QIyrFKK0
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 1, 2023
هدددددف!⚽
رأسية ميتروفيتش تعزز تقدم الهلال بالثاني 🤩🔥
الهلال 2 × 0 النصر
#Hilal_Nassr#الهلال_النصر | #النصر_الهلال pic.twitter.com/Z80O8Ym4pY
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 1, 2023
هدددددف!⚽
ميتروفيتش يأكد تفوق الهلال بالهدف الثالث 🤩🔥
الهلال 3 × 0 النصر
#Hilal_Nassr#الهلال_النصر | #النصر_الهلال pic.twitter.com/5TkNvHimM0
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 1, 2023