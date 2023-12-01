الرياضة

الهلال يحسم ديربي الرياض ويعزز صدارته لـ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time19 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       1 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي

تصوير- مشاري البجيدي-عبدالله الفهيدي

حسم فريق الهلال ديربي الرياض، بعد فوزه على غريمه النصر بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة 15″ جولة إكسبو الرياض 2023″ من دوري روشن للمحترفين.

سجل ثلاثية الهلال كل من” سافيتش في الدقيقة 64 ثم عزز ميتروفيتش النتيجة بالهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 89، و90+2.

بهذا الفوز، ابتعد فريق الهلال في الصدارة ليصل للنقطة 41 بفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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