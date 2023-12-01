الاتحاد الآسيوي يعلن استضافة السعودية للأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة

البلاد- جدة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختيار الاتحاد السعودي لكرة القدم لاستضافة الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسمين الرياضيين 2024-2025 و2025-2026.

ومن المقرر أن تحتضن المملكة البطولة انطلاقًا من الدور ربع النهائي؛ حيث تشهد البطولة مشاركة 24 فريقًا سيتم توزيعها على منطقتين (الشرق/الغرب) بحيث تضم كل منطقة 12 فريقًا وتكون المنافسة بنظام الدوري، بمجموع 8 مباريات لكل فريق، لتحديد الفرق الثمانية المتأهلة من كل منطقة لدور الـ16 حيث يلعب الدور بنظام الذهاب والإياب، على أن ينتقل المتأهلين من دور الـ16 إلى الأدوار النهائية التي تستضيفها المملكة.

وستقام الأدوار النهائية من البطولة في المملكة من مواجهة واحدة، خلال الفترة من 25 أبريل وحتى 4 مايو 2025، حيث يحصل الفائز باللقب على الجائزة المالية الأكبر والتي تبلغ 12 مليون دولار، في حين يحصل صاحب المركز الثاني على 6 ملايين دولار.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل أن استضافة المملكة للأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة تأتي امتدادًا للنجاحات التي حققتها المملكة على مستوى استضافة البطولات الإقليمية والقارية والعالمية بدعم سخي من القيادة الرشيدة وجهد واهتمام كبيرين من سمو وزير الرياضة.

وأعرب المسحل عن جزيل الشكر للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الثقة التي منحها للاتحاد السعودي من أجل استضافة الأدوار النهائية من هذه البطولة الآسيوية الكبيرة في نسختها الأولى، والتي ستكون على بُعد موسم واحد من استضافة المملكة لنهائيات كأس آسيا 2027 للمنتخبات.