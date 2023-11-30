“سرك” تعيد تشكيل مجلس إدارتها

البلاد – الرياض

أقرت الجمعية العامة للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس خالد بن محمد السالم، وعضوية الدكتور خالد بن صالح السلطان، والمهندس إبراهيم بن عبدالرحمن الشايع، ومحمد بن عبدالرحمن البليهد، وعمر بن محمد الهوشان، وعبدالله بن إبراهيم أبو بكر، ومحمد بن علي آل صاحب، وعمرو بن عبدالعزيز الجلال، وبوب موغون، وإيان برايس.

يذكر أن شركة “سرك” هي إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتتبعها عدة شركات تعنى بإعادة التدوير، والاستدامة، ومكافحة الانسكابات البحرية (شركة سيل، وشركة ريفايفا، وشركة أكام، وشركة يدوم، وشركة إليكتا، وشركة أزيات، وشركة وزين)، والتي تعنى بقيادة الاستثمار في قطاع الاقتصاد الدائري، وإعادة التدوير ومعالجة النفايات بالمملكة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية، والتحول عن المرادم، وتفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة لتحقيق الاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجهات المعنية، لدفع عجلة التنمية لمستقبل أخضر ومستدام.