الرياضة المنتخب السعودي يتقدم في تصنيف ” الفيفا”

البلاد- جدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”، اليوم الخميس، عن تصنيف المنتخبات لشهر نوفمبر الجاري، ليحتل المنتخب الوطني المركز 56 عالميًا. وشهد تصنيف “الفيفا” الشهر تقدم “الأخضر” مركزاً خلال شهر نوفمبر الجاري، ليتواجد بالمركز 56 عالميًا والخامس آسيويًا في التصنيف، بعدما كان يحتل المركز 57 في شهري أكتوبر ونوفمبر. ووصل “الأخضر” إلى هذا المركز بعدما نجح في الفوز على باكستان برباعية نظيفة، والأردن بهدفين دون رد، في شهر نوفمبر ضمن تصفيات كأس العالم 2026. وشهدت قائمة أفضل 10 مراكز استمرار منتخب الأرجنتين في صدارة الترتيب العالمي متفوقًا على فرنسا صاحبة المركز الثاني، بينما تقدمت إنجلترا وبلجيكا مركزًا، وهبط منتخب البرازيل مركزين ليصبح خامسًا.