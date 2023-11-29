الأمير فهد بن جلوي يتوّج أبطال السباحة في دورة الألعاب السعودية الثانية

– سيدات النصر والهلال يتأهلن الى نهائي الكرة الطائرة

– لاعبو أبها والشباب والصقور والفرع يسيطرون على ملايين التايكوندو

– تألق أندية نجد والعربي والثقبة في السهام

– تفوق أهلاوي اتحادي في البلياردو .. والرياض يحصد ذهبية سلة الكراسي المتحركة

الرياض – هاني البشر

توّج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، أبطال السباحة في ختام منافسات الرجال، المقامة في صالة السباحة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي للسباحة أحمد القضماني والمدير التنفيذي قاسم الزهير.

وأسفرت النتائج عن فوز لاعب الهلال عماد الدين أحمد بذهبية سباق 50 متر حرة، وحصد لاعب نادي الخليج نذير آل حمود الفضية، ونال لاعب نادي الصفا فيصل الشلاتي البرونزية، فيما حسم لاعب نادي الرياض ياسين الصفار ذهبية سباق 100 متر ظهر، وحصل لاعب نادي الصفا علي العيسى على الفضية ولاعب اكاديمية بطل المستقبل محمد جندي بالبرونزية، وفي سباق 50 متر صدر، حسم لاعب أكاديمية ويف سلطان العتيبي الميدالية الذهبية، وأحرز لاعب نادي الخليج لؤي طاشكندي الفضية ونال لاعب العدالة عبدالله الرشيد البرونزية، وفي سباق 100 متر صدر، حصد سلطان العتيبي ذهبيته الثانية، كما حصد شقيقه محمد العتيبي الميدالية الفضية، ونال لاعب نادي السلام مهدي صليل البرونزية، فيما اقتنص لاعب الهلال زيد السراج ذهبية سباق 400 متر حرة، وفاز لاعب الأهلي فاروق الجديلي بالفضية وأحرز لاعب العدالة محمد الزاكي البرونزية، كما حصد زيد السراج ذهبيته الثانية بعد فوزه بسباق 200 متر حرة، أمام لاعب العدالة محمد الزاكي بالفضية ولاعب أكاديمية أكوافالكون الكسندر يونس بالبرونزية، كما أحرز أكاديمية بطل المستقبل محمد جندي ذهبية سباق 50 متر ظهر، وحسم لاعب الفتح زيميك باتريك الفضية وحصد لاعب أكاديمية أكوافالكون محمد بقسماطي البرونزية، كما أحرز لاعب أكاديمية ويف محمد العتيبي ذهبية سباق 200 متر صدر، ونال لاعب الصفا يوسف اليوسف الفضية وحصل لاعب الترجي محمد المهر على البرونزية، وحسم لاعب الرياض ياسر الصفار ذهبية سباق 100 متر فراشة، وفاز لاعب الخليج نذير آل حمود بالفضية وحسم لاعب الفتح يوسف بو عريش الميدالية البرونزية.

وفي منافسات الشباب، حصد لاعب الهلال شريف فوزي ذهبية سباق 50 متر حرة، وأحرز لاعب الاتفاق صفوان القضماني الفضية ولاعب نادي جبة محمود دياب البرونزية، فيما حصد لاعب الاتحاد ياسين جبيرة ذهبية سباق 50 متر صدر أمام لاعب أكاديمية بطل المستقبل ماهر الفرا الذي حصل على الفضية، ونال لاعب الصفا محمد اليوسف البرونزية، كما فاز أكاديمية بطل المستقبل محمد شلبي بذهبية سباق 50 متر ظهر أمام لاعب نادي هجر محمد المسيلم بالفضية وحصل لاعب الخليج علي التريكي على البرونزية، فيما أحرز لاعب الفتح يوسف بوعريش ذهبية سباق 50 متر فراشة أمام لاعب عكاظ عبدالرحمن السايس الذي احرز الفضية و لاعب الخليج حسن آل مبارك الذي احرز البرونزية.

كرة السلة على الكراسي المتحركة

وفي صالة الألعاب البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، توج رئيس الاتحاد السعودي لألعاب الجلوس والكراسي خالد الهاجري فريق الرياض بذهبية كرة السلة على الكراسي المتحركة، كما توج فريق الرس بالميدالية الفضية، وفريق الجوف بالميدالية البرونزية.

البلياردو

حسم لاعب الأهلي عمر العجلاني ذهبية سنوكر الرجال 15 كرة حمراء، بعد تغلبه على لاعب النصر عديل أقدوس في المباراة النهائية في مركز بلاك دايموند، وحاز لاعب نادي الشباب نايف الجعويني الميدالية البرونزية، فيما حصد لاعب الاتحاد عبدالله الشمري ذهبية بلياردو 10 كرات للرجال، ونال لاعب الأهلي أحمد زاهد الفضية، وفاز لاعب الفتح مهند الغميز بالبرونزية، وفي منافسات بلياردو 9 كرات للسيدات، حصدت لاعبة نادي مضر لارا الزنان الميدالية الذهبية، ونالت لاعبة الصقور يارا العبود الفضية، وحصلت لاعبة النصر جود بخاري على البرونزية، وتوّج الفائزين ناصر صعب الشمري رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو، ونجلاء العليان نائب رئيس الاتحاد.

السهام

توّج مشعل الحكير رئيس الاتحاد السعودي للسهام، ونوال المتوكل عضو اللجنة الدولية الأولمبية، وكازي تشابول نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للسهام وعبدالله الغانم مستشار الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، الفائزين بمنافسات السهام اليوم والتي أقيمت في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الملز، بحضور تركي الدربي نائب رئيس الاتحاد السعودي للسهام.

وأسفرت النتائج عن فوز لاعب نادي نجد الكسندر ايجناتيوس بذهبية القوس المركب للرجال، ونال زميله في النادي عبدالعزيز الروضان الفضية، وأحرز لاعب نادي الاتحاد بلال العوضي البرونزية، وفي منافسات القوس الأولمبي للرجال، حصد لاعب نادي العربي عبدالرحمن الموسى الميدالية الذهبية، وأحرز لاعب نادي الثقبة فارس العتيبي الفضية، وحصد لاعب الاتحاد منصور علوي البرونزية. وحسمت لاعبة نادي الثقبة شادن المرشود ذهبية القوس الأولمبي للسيدات، تلتها زميلتها في النادي سارة سلوم بالفضية، وأحرزت لاعبة نادي الهلال دلال المقيرن البرونزية.

ختام التزلج الشراعي

كما توّجت سامية بغدادي المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للملاحة الشراعية، الفائزين بمنافسات التزلج الشراعي التي أقيمت في منتجع لاجونا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، وأسفرت النتائج عن فوز أنتوني ديليساندرو بالميدالية الذهبية، وحصل مشعل الغنيم على الميدالية الفضية، وأحرز نيكولاس فينش الميدالية البرونزية.

تتويج الهجن

توّج محمد بن حماد البلوي نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن، ومزيد بن محمد السبيعي عضو مجلس إدارة الاتحاد، الفائزين الشوط الاول ( حيل وثنايا بكار ) حيث فاز بالذهبية الهجّان فارس سليم الجهني ونال الهجّان فيصل خميس المسعودي الفضية واحرز الهجّان خالد محمد الحويطي وفي الشوط الثاني ( زمول وثنايا قعدان ) نال الهجّان سليمان معوض الجهني الذهبية ، وحاز الهجّان عبدالرحمن محمد العمراني ، واحرز الهجّان عيد جبريل الجهني البرونزية .

تتويج أبطال الأثقال

توّج محمد الشمري رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، ونوال المتوكل، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، ومحمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، الفائزين بمنافسات رفع الأثقال والتي اختتمت اليوم في الصالة الرياضية بنادي الرياض.

وأسفرت نتائج فئة الشباب عن فوز لاعب نادي الهدى مرتضى الناصر بذهبية وزن 55 كجم، تلاه لاعب النصر عبدالعزيز الكعبي بالفضية، ولاعب العمران محمد الوباري بالبرونزية، كما حصد لاعب نادي الترجي على الحوار ذهبية وزن 61 كجم، أمام لاعب نادي النصر عبدالله المحيميد بالفضية، ولاعب الخويلدية جواد المبارك بالبرونزية، وفي منافسات وزن 67 كجم، أحرز لاعب الهدى محمد الزوري الميدالية الذهبية، تلاه زميله محمد معيلو بالفضية، ولاعب النور عبدالله الحماقي بالبرونزية، كما حسم لاعب الهدى محمد المرزوق ذهبية وزن 73 كجم، أمام لاعب الخويلدية عبدالله المدرهم بالفضية، ولاعب السلام أمجد آل عبدالعال بالبرونزية، وحسم لاعب الخويلدية هادي السبع ذهبية وزن 81 كجم، أمام لاعب السلام عباس آل مهدي بالفضية، ولاعب الهدى مسلم آل حبيل بالبرونزية، وفي وزن فوق 81 كجم، حصد لاعب الطرف عبدالله الأحمد الميدلية الذهبية، تلاه لاعب الترجي منظر المحسن بالفضية، وحسم لاعب الهدى عبدالله القيصوم البرونزية.

وفي منافسات السيدات، حصدت لاعبة نادي النور مارغريتا يلي سيفا ذهبية وزن 49 كجم، تلتها لاعبة النادي الأهلي منيرة عبدالله بالفضية، وحسمت لاعبة السلام ماريه السيهاتي البرونزية، وفي منافسات وزن 59 كجم، أحرزت لاعبة السلام فاطمة الخواهر الميدالية الذهبية، ونالت لاعبة النادي الأهلي العنود الشهري الفضية، وفازت لاعبة الوحدة فيء عبدالعال بالبرونزية، وحصلت لاعبة السلام زينب يحيى على ذهبية وزن 71 كجم، تلتها لاعبة الوحدة زينب الزقرتي بالفضية، وفازن لاعبة الهلال انغليش كيملوني بالبرونزية، واقتنصت لاعبة النور فاطمة المحميد ذهبية وزن فوق 71 كجم، أمام لاعبة السلام دلال المؤمن بالفضية، ونالت لاعبة اليرموك نجود خرمي البرونزية.

وفي منافسات الرجال، استحوذ لاعبو نادي الترجي على المراكز الثلاثة الأولى لوزن 61 كجم، حيث فاز سراج آل سليم بالذهبية، تلاه منصور آل سليم بالفضية، وأحرز ليث آل باقر البرونزية، وفي منافسات وزن 73 للرجال، أحرز لاعب الخويلدية محمود آل حميد الميدالية الذهبية، وحصد زميله علي العلوي الفضية، وأحرز لاعب الاتحاد عبدالرحمن البلادي البرونزية، فيما حسم لاعب الترجي إسماعيل آل صويلح ذهبية وزن 89 كجم، وأحرز زميله مصطفى المحروس الفضية، وحسم لاعب الوحدة طارق صادق البرونزية، كما حصد لاعب الطرف علي الخزعل ذهبية وزن 102 كجم أمام لاعب الوحدة عبدالله محجوب بالفضية، وأحرز لاعب الطرف سامي العثمان البرونزية، وفي منافسات وزن فوق 102 كجم، حسم لاعب نادي الخويلدية حسن آل رضي الميدالية الذهبية، أمام لاعب نادي الترجي حسين المهر بالفضية، ولاعب نادي الخويلدية أحمد آل حمقان بالبرونزية.

التايكوندو تتوج الأبطال

كما توج العميد شداد العمري رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو الفائزين بمنافسات التايكوندو للسيدات والشباب ، وأحرز لاعب أبها عبدالرحمن الشهراني ذهبية وزن تحت 48 كجم لفئة الشباب، ولاعب الصفا مساعد الخالدي الفضية، فيما أحرز لاعب الصفا عبدالله المشرف ولاعب الشباب راكان أل سلمة البرونزية. وحصد لاعب الصقور يوسف جار ذهبية وزن تحت 55 كجم، وحصل لاعب الشباب كاظم حمدي على الفضية، ونال لاعب أبها هاني الشهراني ولاعب الوحدة طارق زواوي البرونزية.

وفي وزن تحت 63 كجم، حصد لاعب أبها محمد آل مداوي الذهبية، فيما نال لاعب السلام نذير المشرف الفضية، وحصل لاعب الهلال زيد يسر ولاعب الصفا عبدالرحمن السيد على البرونزية، وحصد لاعب نادي الفرع أحمد آل قرنوس ذهبية وزن تحت 73 كجم، وحصل لاعب أبها سعود آل فهاد على الفضية، ولاعب الشباب ياسر الابنوي ولاعب السلام فراس العليو على البرونزية، وفي وزن فوق 73 كجم، اقتنص لاعب نادي الشباب أحمد بن قاسم الميدالية الذهبية، وحصل لاعب الرياض ماجد الماجد على الفضية، وحصد لاعب الفرع أنس آل قرنوس ولاعب العلا وافي الغامدي البرونزية.

وفي منافسات السيدات، حصدت لاعبة نادي الفرع هاجر زكي ذهبية وزن تحت 49 كجم، ونالت لاعبة القادسية رحمة الخواهر الفضية، وحصلت لاعبة الرياض آمنة العساف ولاعبة النور فاطمة آل صلاح على البرونزية، وفي منافسات وزن تحت 57 كجم، اقتنصت لاعبة النادي الأهلي دنيا أبو طالب الميدالية الذهبية، وحصلت لاعبة العلا ميس الشمري على الفضية فيما نالت لاعبة الأهلي ليان المحمادي ولاعبة الاتحاد إيثار حيان البرونزية، وحصدت لاعبة نادي الشباب ريما عنانبة ذهبية وزن تحت 67 كجم، ونالت لاعبة النور مرح الصقور الفضية وحصلت لاعبة الرياض سارة أمين ولاعبة الصقور لميس يوسف على البرونزية.

نصف نهائي سيدات الكرة الطائرة

اختتمت صباح اليوم مباريات الدور نصف النهائي للكرة الطائرة للسيدات في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حيث تأهلت سيدات الهلال والنصر إلى المباراة النهائية بعد فوزهما على العنقاء والأهلي توالياً، وستقام المباراة النهائية الساعة 1 ظهر الخميس المقبل.

12 منافسة غداً

تقام غداً الأربعاء نهائيات البولينج لفردي الرجال والسيدات في مركز البولينج، كما تختتم منافسات الملاكمة في صالة السباحة بجامعة الملك سعود، لأوزان 50 كجم، و57 كجم، للسيدات، وأوزان 67 كجم، و48 كجم، و80 كجم، و57 كجم و92 كجم لفئة الشباب، وأوزان 57 كجم، و75 كجم، و63.5 كجم للرجال، كما تختتم منافسات الجمباز لفئة الشباب في صالة الجمباز في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالملز، وتختتم منافسات السباحة في صالة السباحة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمسابقات 50 متر حرة، و50 متر صدر للسيدات و50 متر حرة و50 متر صدر لسيدات فئة الشباب.

كما تقام غداً منافسات الدور نصف النهائي للتايكوندو للرجال في الصالة الرياضية بجامعة الملك سعود، لأوزان فوق 80 كجم، وتحت 80 كجم، وتحت 68 كجم، وتحت 58 كجم للرجال، كما تقام مباراتي الدور نصف النهائي للكرة الطائرة للرجال في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي. وتتواصل مباريات كرة قدم الصالات للسيدات في الصالة الرياضية بنادي النصر، بأربع لقاءات تجمع بين النسور الذهبية والشباب، واتحاد النسور والنصر، والصقور والهلال، والنورس والقادسية.

كما تنطلق غداً تصفيات رماية السكيت للرجال في ميدان الرماية بالأمن العام، تليها نهائيات المسدس الهوائي 10 أمتار للرجال، وستبدأ غداً منافسات كرة الهدف في صالة الألعاب البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد، ويشهد اليوم أيضاً مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي لفردي الرجال للاسكواش في جامعة الملك سعود، كما تتواصل منافسات كرة القدم الشاطئية والتسلق الرياضي في منطقة المشجعين في مجمع الأمير فيصل بن فهد.

زيد سباح من ذهب

أوضحت ريما العبدالقادر والدة السباح زيد السراج أن بداية قصة نجاح ابنها هو وجود حوض سباحة في المنزل وهو في عمر الأربع سنوات حيث عمدت الى تعليمه السباحة خوفاً من الغرق ومع مرور السنوات اغرم ابنها زيد بالسباحة بالإضافة لتشجيع الأهل ووالده ، مما دعاها الى الحاقه بأكاديمية خاصة ومن ثم تسجيله في فريق الهلال للسباحة ومن بعهدها التحق بالمنتخب مما أدى الى ارتفاع مستواه وهو ما جعله يحقق لقبي السباحة في دورة الألعاب السعودية الثانية حيث احرز ذهبية سباق 400 متر حرة كما حقق ذهبية سباق 200 متر حرة ، ومن قبلها حصوله على ميدالية ذهبية في دورة الألعاب السعودية الأولى ..

المدارس حضور وتفاعل

تواصلت الزيارات الميدانية اليومية لطلاب المدراس لحضور منافسات دورة الألعاب السعودية الثانية سواء لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية حيث استمتعوا بحضور منافسات السباحة والكرة الطائرة، وسط حماس وتشجيع الطلاب الحاضرين للحدث كما زار الطلاب منطقة الفان زون التي تشهد فعاليات مصاحبة وأركان متنوعة للتعريف بالألعاب ، وتأتي هذه الزيارات ضمن توسيع القاعدة الجماهيرية للألعاب المختلفة.