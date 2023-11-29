الرياضة كأس الداخلية وكأس الاتحاد الأوروبي تشعلان المنافسة في سباقات موسم الرياض

الرياض – محمد الجليحي

ينظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض الأسبوع السادس من موسم سباقات الرياض في حفلاته الثلاثة 70 و 71 و 72 أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 30 نوفمبر و 1 و 2 من ديسمبر، وتصل قيمة الجوائز إلى 2 مليون و700 ألف ريال، ويتألف كل يوم من إثني عشر شوطًا تختلف فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها، ويفتتح أشواط يوم الخميس شوط مفتوح الدرجات مخصص لخيل الثلاث سنوات وأكثر على مسافة 1200 متر، الذي سينطلق في تمام الساعة 3:20 عصرًا، ويشارك فيه 18 جوادًا، يبرز من بينهم الجواد ريانس بارتي للمالك رفاعي صنت الغريبان وتدريبات المدرب ناصر فواز وبقيادة الخيال أحمد الشرار. وفي سباقات يوم الجمعة، تذهب الأنظار لكأس الاتحاد الأوروبي، الذي سيكون في الشوط الثاني عشر بجائزة قدرها 150 ألف ريال نصفها لصالح المركز الأول وقد حققه في العام الماضي الجواد كينجز سليبر للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وتدريبات عبدالله مشرف وبقيادة الخيال أحمد الأزهري وكان على مسافة 1600 متر مفتوح الدرجات لأعمار أربع سنوات وأكثر، وسجل زمنًا بـ1:38.84 وتذهب الترشيحات لهذه النسخة للجواد “الكتابليتي “لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدريبات عبدالله البداح وبقيادة الخيال كاميليو أوسبينا، والجواد “غروسر” جاك للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وتدريبات جيمس جيركنز وبقيادة الخيال جيمز دويل، والجواد باور أف بيوتي للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وتدريبات متعب الملوح وبقيادة الخيال عبدالعزيز محمد الموسى. وفي سباقات يوم السبت، تذهب القوة والمنافسة لكأس وزارة الداخلية للفئة الثالثة في الشوط الثاني عشر على مسافة 1800 متر بجائزة قدرها 165 ألف ريال نصفها تذهب لصالح المركز الأول، وقد حققته في العام الماضي الفرس عصائب لأبناء الشريف هزاع شاكر العبدلي وتدريبات عبدالعزيز الموسى وبقيادة الخيال مانيزي لوكا، وفي هذه النسخة يتنافس 17 جوادًا على هذا الكأس ويبرز منهم الجواد متباين لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدريبات عبدالله البداح وبقيادة الخيال ريان الطويرش والجواد كثير للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وتدريبات متعب الملوح وبقيادة الخيال لويس موراليس والجواد عشق نجران للمالك منيف محمد صالح منيف وتدريبات عبدالله منيف وبقيادة الخيال اليكسس مورينو. ومن أشواط يوم السبت المميزة كأس إمارة منطقة نجران الذي سيكون في الشوط الحادي عشر على مسافة 1600 متر بجائزة قدرها 150 ألف ريال نصفها تذهب للمركز الأول، وقد حققته في الموسم الماضي الفرس بطولات للمالك شرف محمد الحريري وتدريبات حمد ال رشيد وبقيادة الخيال فيكتور جوتيرز وفي هذا الكأس تتنافس فيه 20 فرسًا أبرزهم الفرس إضافة لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال كاميليو اوسبينا، والفرس جابها الله لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال عبدالله الفيروز، والفرس حد الغمام للمالك عبدالكريم ناصر آل منصور وتدريبات عبدالله ال منصور وبقيادة الخيال نايف العنزي.