في دوري يلو.. تعثر العروبة والعدالة.. وفوز الجبلين

خالد الحامد- حائل
تعثر فريق العروبة متصدر دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بالخسارة من ضيفه النجمة 3-4، في المواجهة التي جرت على ملعب نادي العروبة بالجوف، في ختام الجولة الـ11 من المسابقة.
سجل أهداف العروبة تياغو بيزيرا (من ركلة جزاء)، وماتيوس دوراتي” هدفين” فيما سجل أهداف النجمة أنسا فاتي، وعثمان باتو “هدفين” الأول من ( ركلة جزاء) وليو تاليكا من (ركلة جزاء).
وشهدت المباراة طرد لاعب العروبة نكولولو. ورغم الخسارة حافظ العروبة على صدارة الترتيب برصيد 27 نقطة؛ فيما رفع النجمة رصيده إلى 15 نقطة بالمركز التاسع.
وفي الأحساء، خسر فريق العدالة من ضيفه الباطن بهدف دون رد، سجله عبدالإله البريه. بهذه النتيجة، رفع الباطن رصيده إلى 15 نقطة بالمركز العاشر، وبقي العدالة عند رصيده 24 نقطة في وصافة الترتيب.
وفي حائل، فاز فريق الجبلين على ضيفه الجندل بهدفين دون مقابل خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية.
سجل هدفي الجبلين جمعة مسعود، وهشام آل دبيس. بهذه النتيجة، رفع الجبلين رصيده إلى 21 نقطة بالمركز الرابع؛ فيما توقف الجندل عند 14 نقطة بالمركز الثاني عشر.
🔚 نهاية المباراة |#العروبة 3#النجمة 4
📺 شاهد أهداف المباراة ..⤵️#العروبة_النجمة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/PSa7AKUWwu
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 29, 2023