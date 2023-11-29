شاهد.. بوروسيا دورتموند يهزم ميلان ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

حجز بوروسيا دورتموند الألماني تذكرة صعوده إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بانتصار ساحق خارج ملعبه على ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف لواحد سهرة الثلاثاء.

ورفع الفريق الأصفر والأسود رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات للموسم الحالي (2023-2024).

أقيمت المباراة قي أرضية ملعب (سان سيرو) عقر دار ميلان أمام 75 ألف مشجّع، لحساب الجولة الخامسة، بإدراة الحكم المجري الدولي إستيفان كوفاتش.

سجّل لبوروسيا دورتموند كل من ماركو رويس وبيوني غينس وكريم أديمي في الدقائق 10 و59 و69، فيما أحرز هدف ميلان النيجيري صامويل شوكويزي (37).

وفي نفس المجموعة، تعادل باريس سان جيرمان -وصيف نسخة 2020- في ملعبه (حديقة الأمراء) أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي (1-1).

وتأهل بوروسيا دورتموند بـ10 نقاط، ليترك البطاقة الثانية في المجموعة حائرة بين باريس سان جيرمان (7 نقاط) ونيوكاسل (5 نقاط) وميلان (5 نقاط)

وفي الجولة الأخيرة، يخرج ميلان لملاقاة نظيره نيوكاسل في إنجلترا، في حين يحل باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا على بوروسيا دورتموند في ألمانيا.

شاهد أهداف بوروسيا دورتموند وميلان (3-1)