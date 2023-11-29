تنفيذ تمرين الأمن السيبراني لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية

الرياض : البلاد

تنفذ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية تمرين الأمن السيبراني لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، الهادف إلى تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات المشاركة، وتنمية مهارات المتخصصين لديها في الأمن السيبراني، ودعم استمرارية الأعمال وتبادل الخبرات بين المشاركين، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني بالمملكة.

وأوضحت الهيئة أن التمرين سينفذ على مدى يومين خلال الفترة من 29 إلى 30 نوفمبر 2023م في مدينة الرياض، ويتناول إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية الطارئة؛ بدءاً من الاستعداد والاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، ومشاركة المعلومات، والدروس المستفادة، كما يشتمل على مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية المتجددة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، للإسهام في حماية البنى التحتية الحساسة المصالح الحيوية للمملكة.

وبينت أن تمرين الأمن السيبراني لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، يأتي ضمن البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية الذي أطلقته لتمكين حماة الفضاء السيبراني السعودي من الإلمام بآخر الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، والتزود بإستراتيجيات التعامل معها عبر تمارين سيبرانية تُحاكي سيناريوهات واقعية يتم تحديثها باستمرار وتنفيذها عبر منصة متخصصة، تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها محلياً بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني على المستوى الوطني.