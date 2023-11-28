كوميك كون أرابيا يستضيف المشاهير العالميين في جدة

جدة : البلاد

كوميك كون أرابيا هو مهرجان الثقافة الشعبية الذي يجمع المعجبون، المبدعين والمشاهير من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على القصص المصورة، المانغا، الأنمي، الأفلام والمسلسلات، الخيال العلمي، ألعاب الفيديو والأزياء التنكرية. كوميك كون أرابيا هو احتفال بهذا العالم المتنوع والديناميكي، ويعد أكبر حدث ثقافي يجمع محبي ثقافة البوب آرت كوميك كون أرابيا 2023 في جدة وسيقام يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2023 في مركز جدة الدولي للمعارض، من الساعة 4 مساءً حتى 2 صباحًا، ويضم أحداث خارجة عن المألوف، مع مجموعة من النجوم، مجموعة من مسابقات الرياضات الإلكترونية، تجارب مختلفة من عالم البوب آرت، عروض موسيقيّة جذابة، وممثلي أصوات أشهر الشخصيات.

فعالية كوميك كون أرابيا

يتصدر الفعالية “جرين آرو” نفسه، الممثل ستيفن أميل، الذي اشتهر بتصويره لسلسلة “سي دبليو” الناجحة، آرو. ينضم إليه مجموعة من الممثلين الموهوبين مثل ستيفن وارد، الذي أعاد إحياء شخصية “ميهوك” من مسلسل ون بيس من إنتاج نيتفليكس، الممثل ماكينيو في دور “زورز”، بالإضافة إلى ليلاني شيو، النجمة الصاعدة في المسلسل رقم 1 على ديزني، “أوبي-وان كينوبي”. حيث أحيت ليلاني أول شخصيات جاوا المتحدثة والتي يطلق عليها اسم “تيكا”. من بين الممثلين أيضًا ليكسي راب، التي تلعب دور ابنة “توني ستارك” الشهير من سلسلة “أفينجرز”، وأليكس جارفين، الذي يلعب دور ابن سوبرمان من عالم “سي دبليو”.

أساطير القصص المصورة

ينضم إلى الفعالية مجموعة من رسامو القصص المصورة من مارفل و”دي سي”، مصطفى موسى، الذي ترك بصمة على شخصيات شهيرة مثل باتمان وسوبرمان وفلاش، وتشاد هاردين، الذي ساهم في “ويب أو سبايدر مان”، شخصيّة “انتيفينوم”. إلى جانب العديد من المواهب الإبداعية مثل رسام قصص كايجو المصورة، المتميز هيروشي كاناتاني، من اليابان الذي اشتهر بعمله ضمن استديوهات “توهو” على شخصيّة “جودزيلا” وبمساهمته في “الترامان” التي أضافت مزيجًا من الفن والترفيه.

كما تعتبر فعالية كوميك كون أرابيا أرضًا خصبة لمحبي الأزياء التنكريّة وتقمص الشخصيات، وتقدم لهم فرصة استعراض أزيائهم وربح جائزة مالية تقدّر بـ”15,000″ ريال سعودي. تضم منطقة الأزياء التنكريّة خمسة حكّام عالميين، هم الكوسبلاير الشهير ليون تشيرو، إليزابيث راج، جينكسي كوسبلاي، ساكورافلور، وهارفي.

ممثلو الأصوات

تجمع فعالية كوميك كون أرابيا مواهب التمثيل الصوتي المبدعة. تشتهر ليسل ويلكرسون بأدوارها المميزة مثل نينا ويليامز وكريستي مونتيرو في “تيكين”، بالإضافة إلى سارة براينت في فيرتوا فايتر. دوليا جافانسكي هي ممثلة صوتية مشهورة ظهرت في عناوين مثل كومباني أوف هيروز 2، وأوفر واتش بالجزء الأول والثاني، هيروز أوف ذا ستورم، بدور زاريا. كريستي روثروك، التي تشتهر بأدوار مثل بيلو بيتي في وان بيس، وإيلولو في دراجون مايد، بالإضافة إلى مساهماتها في مسلسلات شعبية مثل فايري تايل، ماي هيرو أكاديميا، وفروت باسكت. جون جريميليون هو ممثل صوتي متمرس، أدّى أصوات شخصيات متنوعة مثل جنتل كريمينال في ماي هيرو أكاديميا، دراكول ميهوك في ون بيس، ورولاند تشابيل في فود وارز، وآرثر راندال في بلاك باتلر، كما يستضيف الكتاب المؤثرين بعالم الكتب المصوّرة. حيث يتألق كل من شون ونايومي باروز، مع رايتشل ليتفين بخيالهم، مما يغني الفعالية بمعلومات عن أنواع السرد القصصي وطرق الكتابة، بفضل خبرتهم الواسعة ومساهمتهم في العديد من الشخصيات والقصص الشهيرة.

فنانو مكياج المؤثرات البصريّة

تفتتح كوميك كون أرابيا عالمًا ساحرًا من الفن التحويلي مع فناني مكياج المؤثرات البصرية من هوليوودتانيوس حكيم وروني يوسف، الذين سيعرضون مهاراتهم في عالم المكياج، وسيشاركون خبراتهم مع الزوار الراغبين بتعلم هذا الفن، ويعتبر حي الرسامين في كوميك كون أرابيا منصّة حيويّة للمتاجر المستقلّة، حيث تتسنى لهم فرصة التواصل المباشر مع معجبينهم من مختلف دول العالم العربي. إنه أكثر من مجرّد سوق، يمثل الحي مساحة تعاونيّة تدعم ازدهار المشاريع المشاركة. كعنصر حيوي في الفعالية، يلتزم حي الرسامين بتمكين تجار التجزئة المستقلين، وتزويدهم بفرص لا مثيل لها لعرض منتجاتهم الفريدة من نوعها وبناء طريق اتصال دائم مع جمهور متنوع وشغوف.

الرياضات الإلكترونية والألعاب

تتضمن الفعالية مسابقات الرياضات الإلكترونية الحماسيّة في كوميك كون أرابيا 2023. حيث سيتخطى اللاعبون حدود المهارة واستراتيجية اللعب في الساحة المليئة بالأدرينالين، سيخوض اللاعبون معارك ضمن ألعاب مشهورة مثل FC24، Fortnite، MW III، Tekken 7، ومجموعة متكاملة من الفعاليات التي تتضمن “الهبّة” أو “ذا هب” الذي يجمع صنّاع المحتوى، “التجربة الآسيوية” وهي رحلة إلى أعماق الثقافة الآسيوية. تظهر هذه المساحة الجانب الحيوي والمعاصر لقارة آسية وكيف أثرت هذه الثقافة على المسرح العالمي، بالإضافة إلى تجربة التقاط الصور مع “شاهد”.