الذهب يسجل أعلى مستوى في 6 أشهر

البلاد : وكالات

استقرت أسعار الذهب بعد أن لامست أعلى مستوى في ستة أشهر اليوم، إذ أبقت التوقعات بإنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة رفع أسعار الفائدة الدولار وعوائد سندات الخزانة تحت ضغط . وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2015.33 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش، بعد أن وصل لأعلى مستوياته منذ 16 مايو. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 % إلى 2015.70 دولارًا للأوقية. ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس مقابل العملات الرئيسية المنافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.62 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3 % إلى 921.49 دولارًا، فيما تراجع البلاديوم 0.6 % إلى 1064.15 دولارًا للأوقية.