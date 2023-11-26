تحلية جدة تحتضن أضخم حفل موسيقي ثقافية غير تقليدية

جدة – خالد بن مرضاح

أُقيم حفل موسيقي “ميدل بيست” (التحلية)، في مفاجأة غير تقليدية بمدينة جدة وذلك في مصنع التحلية، وهو من أبرز معالمها؛ في تجربة غير مسبوقة باختيار مواقع العروض وساحاتها، لجذب عشاق الموسيقى والفن من مختلف أنحاء المدينة.

وبدأ حفل ميدل بيست بحجمه العملاق بقائمة من الفنانين والمبدعين من جميع أنحاء العالم، وبحضور جماهيري كبير.

تضمَّن الحفل الموسيقي مجموعة من الأغاني والعروض الموسيقية العالمية والمحلية، تشمل تيستو، وإريك كلابتون، وسباستيان إنغروسو، و39 كنغدوم، وذا إنجنيرز، وبينك باني.

وهيئة التجربة لمحبي الموسيقى أجواء مغايرة عن السائد، تفاعل معها الجمهور، فحضر المتشوقون لاكتشاف المكان الجديد والاستمتاع بالموسيقى في بيئة غير تقليدية..

وتأتي حفلات وفعالية التحلية بجدة بعد النجاح المبهر للفعاليات المبتكرة التي دشنتها «ميدل بيست» أخيراً في الرياض وجدة والعُلا، بمفاهيم مبتكرة التزاماً بتقديم تجارب لا تُنسى لعشاق الموسيقى، لدفع آفاق المشهد الموسيقي وتقديم تجارب ترفيهية موسيقية فريدة من نوعها، ضمن جهودها الريادية لصناعة شكل جديد للساحات الموسيقية في المملكة..