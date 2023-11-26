صلاح يغازل النصر ورونالدو “كلمة السر”!

أجرى المصري محمد صلاح (32 عامًا) مقابلة حصرية مع شبكة سكاي سبورتس (Sky Sports) كشف خلالها عن رغبته في اللعب مع نجم النصر السعودي، كريستيانو رونالدو.



من المعلوم أن صلاح لا يزال هدفًا لأندية كرة القدم في الدوري السعودية، ومن المرجّح أن يعاود كبار “دوري روشن” المفاوضات معه بنهاية الموسم الجاري (2023-2024).

وقال صلاح فيما اعتبرته وسائل إعلام مغازلة للنصر: ” نعم أريد اللعب بالتأكيد إلى جانب رونالدو، وميسي أيضًا، أنا أركز حاليًا في تطوير أسلوب لعبي ومواصلة النمو”.

وعن لاعبه المفضل على الإطلاق، أوضح صلاح: “أريد اللعب بجوار كيفين دي بروين، أنا على يقين أنه سيجدني في أي مكان بالملعب وسيمرر لي الكرة”.