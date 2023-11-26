الرياضة

صلاح يغازل النصر ورونالدو “كلمة السر”!

محمد ابو الوفاaccess_time14 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      26 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
صلاح يريد اللعب مع رونالدو في فريق واحد

أجرى المصري محمد صلاح (32 عامًا) مقابلة حصرية مع شبكة سكاي سبورتس (Sky Sports) كشف خلالها عن رغبته في اللعب مع نجم النصر السعودي، كريستيانو رونالدو.


من المعلوم أن صلاح لا يزال هدفًا لأندية كرة القدم في الدوري السعودية، ومن المرجّح أن يعاود كبار “دوري روشن” المفاوضات معه بنهاية الموسم الجاري (2023-2024).

 

وقال صلاح فيما اعتبرته وسائل إعلام مغازلة للنصر: ” نعم أريد اللعب بالتأكيد إلى جانب رونالدو، وميسي أيضًا، أنا أركز حاليًا في تطوير أسلوب لعبي ومواصلة النمو”.

 

وعن لاعبه المفضل على الإطلاق، أوضح صلاح: “أريد اللعب بجوار كيفين دي بروين، أنا على يقين أنه سيجدني في أي مكان بالملعب وسيمرر لي الكرة”.

 

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *