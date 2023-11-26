الوحدة يعبر الخليج بثلاثية.. وضمك يحسم ديربي الجنوب

محمود العوضي – جدة
قاد المحترف النيجيري أوديون إيغالو فريقه الوحدة للفوز على نظيره الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الملك عبد العزيز مساء السبت، في إطار الجولة الـ 14 من عمر دوري روشن.
سجل ثلاثية الوحدة إيغالو في الدقائق 3 و58 و80، فيما سجل فابيو مارتينز هدف الخليج الوحيد في الدقيقة 22 من عمر اللقاء.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الوحدة إلى 19 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمّد رصيد الخليج عند 13 نقطة في المركز الـ 14 بجدول الترتيب.
وفي خميس مشيط، حسم فريق ضمك ديربي الجنوب بعدما حقق فوزًا مثيرًا على ضيفه أبها بأربعة أهداف مقابل هدفين.
سجل رباعية فريق ضمك كل من الكاميروني كيفن نكودو “هاتريك” وسيساي في الدقائق 44 و50 و90 5 و90 8، فيما سجل ثنائية أبها كل من بدري منشي وزكريا سامي في الدقيقتين 46 و75 من عمر المباراة.
ليرفع ضمك رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر، بينما ظل أبها في المركز 15 برصيد 13 نقطة.
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