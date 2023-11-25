الفا روميو تونالي 2024: الأناقة والأداء في عالم الـ SUV

بمزيجها الفريد بين الأناقة والأداء الرياضي، تأتي الفا روميو تونالي 2024 لتضفي لمسة جديدة على عالم سيارات الـ SUV، وتعد تونالي أحدث إصدارات العلامة الإيطالية الشهيرة الفا روميو، توفر السيارة تصميم جذاب وأداء قوي ومجموعة متنوعة من الميزات، والتي تبدأ من المحرك القوي من نوع تيربو بالإضافة إلى نظام الدفع الرباعي، مما يجعلها خيارًا جذابًا للذين يبحثون عن سيارة SUV أنيقة ذات أداء قوي.

وفي تلك المقالة سنتعرف على مواصفات الفا روميو تونالي 2024 واسعارها في السعودية من حيث الأداء ووسائل الترفيه والأمان المتوفرة بها بالإضافة إلى فئاتها المتوفرة في المملكة.

من حيث الأداء

تأتي السيارة تونالي 2024 في فئة السيارات متعددة الاستخدام كبيرة الحجم حيث تتوفر السيارة بخيار واحد فقط للمحرك من نوعية التربو سعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات بقوة حصانية 268 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 9 سرعات مع نظام الدفع الرباعي للعجلات.

أما من حيث معدل استهلاك الوقود فإنها تستهلك 1 لتر من البنزين لكل 17 كم.

سعر الفا روميو تونالي 2024

يحدد سعر السيارة حسب الفئة حيث تأتي السيارة بفئتين ليبدأ سعر الفا روميو تونالي 2024 في السعودية من 210,599 ريال سعودي للفئة الأولى، مع إمكانية تمويل الشراء.

تصميم ألفا روميو تونالي لعام 2024

تأتي الفا روميو تونالي 2024 بشكل خارجي فريد ومميز، والذي يجعلك ترغب في امتلاكها من نظرتك الأولى، تأتي السيارة بامامية رياضية مزودة بمصابيح إضاءة LED رفيعة ثلاثية العدسات، ينتصفها شبك الفا روميو المعتدات على شكل حرف V ويتوسط الشبك شعار الشركة، وبالاسفل شبك عريض باللون الأسود مطعم بالكروم.

أما عن هيكل السيارة وقاعدة العجلات فهو يأتي بحجم كبير ليعطي السيارة مساحة أكبر بالإضافة إلى القوة والثبات، أما عن اطارات السيارة فهي بتصميم فريد للغاية ولن تجد نوع سيارة اخرى بهذا الشكل المميز.

وفي الخلف تتوفر السيارة بمصابيح خلفية LED ثلاثية العدسات ايضا باللون الاحمر، تتصل ببعضها البعض عن طريق شريط بإضاءة ليد ايضا يتوسطه شعار الشركة.

مقصورة تونالي 2024

يسود تطريز مقصورة الفا روميو تونالي 2024، مزيج من الجلود الفاخرة والتفاصيل الخشبية أو الألومنيوم، والذي يوفر مزيج من الأناقة والرقي، وتتميز المقصورة الداخلية لسيارة بتصميم أنيق وفاخر ايضا، والتي صنعت من مواد عالية الجودة، وتأتي المقصورة الداخلية بمجموعة متنوعة من الخيارات والألوان. والتي يمكن للعملاء الاختيار من بينها.

أما عن المساحة الداخلية فهى واسعة بالاضافة الى امكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة المساحة عند السفر أو الذهاب في الرحلات والسفاري.

أهم ميزات المقصورة في الفئة القياسية من السيارة:

مقاعد أمامية مزودة بتقنية التدفئة والتبريد.

مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا في 10 اتجاهات.

مقاعد خلفية قابلة للطي.

نظام معلومات وترفيه Uconnect 5 متصل بشاشة مقاس 5 بوصة.

نظام صوتي Harman Kardon بـ 15 مكبرات صوت.

نظام Apple CarPlay ونظام Android Auto.

كاميرا 360 درجة.

نظام التحكم في المناخ ثلاثي المناطق.

نظام تثبيت السرعة التكيفي.

فتحة سقف.

صندوق خلفي كهربائي.

شاحن لاسلكي.

اتصال يو اس بي وبلوتوث.

مدخل AUX.

أوامر صوتية.

عوامل الأمان

أتت السيارة بالعديد من أنظمة الأمان والتي من أبرزها:

نظام المساعدة في المرتفعات.

حساسات خلفية وأمامية.

7 وسائد هوائية.

نظام مراقبة ضغط إطارات السيارة.

نظام دعم المكابح.

الفرامل المانعة للانغلاق.

نظام التحكم في الانزلاق.

نظام التحكم في الثبات.

نظام التحذير من المناطق العمياء.

نظام تحذير مغادرة المسار.

بالإضافة إلى العديد من انظمة الأمان الأخرى.

خيار مثالي

تعد الفا روميو تونالي 2024 تجسيداً حقيقياً للابتكار والأناقة في عالم سيارات الـ SUV. مع تصميمها الخارجي الفريد، المقصورة الداخلية الفاخرة، ومجموعة متنوعة من التقنيات المتطورة، تقدم تونالي تجربة قيادة استثنائية تمزج بين الراحة والأداء القوي. مزودة بمحرك تيربو قوي ونظام دفع رباعي، فهى خيار مثالي لمن يبحثون عن سيارة عملية وأنيقة في آنٍ واحد. وبمزاياها العديدة من الأمان والترفيه، تبرز الفا روميو تونالي 2024 كأيقونة في فئتها، وتقدم قيمة استثنائية للمستهلكين في السعودية.