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نصف مليون طالب وطالبة بالشرقية يعودون لمقاعد الدراسة غدًا

صحيفة البلادaccess_time13 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      25 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام : البلاد

يعود نصف مليون طالب وطالبة غداً إلى مقاعد

الدراسة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، لإكمال رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.

 وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن الإدارة أكملت استعداداتها للعودة للدراسة، حيث هيأت أكثر من 1994 مدرسة، لاستقبال الطلاب والطالبات، الذين يقف على تعليمهم 29 ألف معلم ومعلمة، وقامت بتوزيع المقررات الدراسية، وإيصالها للمدارس حيث تم توزيع وإيصال 577038 مقرراً.

 وأشار إلى أن الإدارة أطلقت حملة إعلامية تتحدث عن دور الأسرة وأهميتها في عملية الاستعداد للفصل الدراسي الثاني، والتحفيز والتهيئة للعودة للدراسة بقوة ونشاط، وتحقيق بداية جادة، بتوفير متطلبات العملية التعليمية، وبث الروح الإيجابية والحماس في نفوس الطلبة لمواصلة مسيرتهم التعليمية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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