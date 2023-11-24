موسم الرياض يعلن “DAZN” الشريك العالمي لبث نزال “اليوم الحاسم”

الرياض – هاني البشر

أعلن موسم الرياض وDAZN، المنصة الترفيهة الرياضية العالمية، اليوم أن نقل نزال “اليوم الحاسم” لموسم الرياض سيكون متاحًا عالميًا على DAZN.

وسيتم بث نزال “اليوم الحاسم” في يوم 23 ديسمبر المقبل في أكثر من 200 دولة حول العالم. كما سيتاح للمشاهدين الاستمتاع بالنقل المباشرة والمشاهدة عند الطلب من أجهزة التلفزيون الذكية والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة وأجهزة الألعاب الإلكترونية.

وستكون ليلة النزال التاريخية متاحة على مجموعة من محطات البث المحلية في المدن الرئيسية، والتي لم يتم الإعلان عنها بعد.

وفي مواجهة غير مسبوقة، يواجه أنتوني جوشوا، البطل السابق لمرتين في بطولة Unified World Heavyweight، أوتو والين، في الحدث الرئيسي المشترك حيث يتنافس كل من الملاكمين على الألقاب العالمية.

في حين سيتواجه في الحدث الرئيس الثاني كل من بطل العالم السابق في منظمة الملاكمة العالمية جوزيف باركر البرونزي، وحامل لقب بطولة العالم للملاكمة السابق ديونتاي وايلدر، بينما يواجه فيليب هرجوفيتش، الحاصل على المركز الأول في الاتحاد الدولي للملاكمة، مارك دي موري في النزالات المصاحبة في الوزن الثقيل.

وضمن النزالات المصاحبة، يواجه بطل العالم للوزن الخفيف الثقيل ديمتري بيفول في المرة الحادية عشر عن لقبه ضد ليندون آرثر وسيقوم بطل العالم في وزن الطراد جاي أوبيتايا بالدفاع الثاني عن حزامه ضد إليس زورو.

وأما أبطال الوزن الثقيل، فسيواجه أرسلانبيك محمودوف المخيف بطل أوروبا أجيت قبايل. وسيحاول دانييل دوبوا، المنافس الأخير على اللقب العالمي، استعادة اللقب عندما يدخل في معركة العمالقة ضد بيج بيبي جاريل ميلر، وسيقترب فرانك سانشيز، المنافس الأعلى في الوزن الثقيل، من فرصة الحصول على اللقب العالمي إذا تمكن من التغلب على جونيور فا في العاصمة الرياض.

وفي تعليقه على هذا التعاون، أشار معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، إلى أن أهمية الاتفاق مع منصة DAZN تكمن في التجربة الكبيرة لهذه الشركة في مجال خدمة البث عبر الانترنت، حيث تعد مصدر للخبرة والاحترافية، وتمتلك إمكانيات كبيرة ومميزة للتعامل مع هذه المناسبات المهمة، إضافةً إلى أن هذا الاتفاق يحقق رغبة جميع عشاق الملاكمة في نقل أحداث “اليوم الحاسم” بأفضل الإمكانات والمعايير العالمية.

وقال “شاي سيغيف” الرئيس التنفيذي لمجموعة DAZN : “مع أكثر من 100 نزال هذا العام، تعد DAZN الموطن العالمي للملاكمة بلا منازع. نحن نعمل بلا كلل مع شركائنا لتقديم جدول زمني ممتع لترفيه الملاكمة ولتنمية هذه الرياضة.”

وأضاف سيغيف: “المملكة العربية السعودية وموسم الرياض شريكان مهمان لـ DAZN، وقدرتهم المذهلة وإصرارهم على تقديم أفضل الأحداث الرياضية للجماهير في السعودية وحول العالم لا مثيل لها. إنه لشرف كبير أن يتم اختيارنا كشريك البث العالمي لليلة النزال العالمي التاريخية. وإن وضع المعجبين ورغبتهم في الحصول على ترفيه عالي الجودة قبل كل شيء يوحدنا. إن قدرة DAZN المذهلة على بث المحتوى في أكثر من 200 دولة جعلتنا الخيار الواضح لطموحاتهم.”

وباعتبارها شريك البث العالمي الحصري لموسم الرياض، يمكن لـ DAZN ترخيص حقوق النقل المباشر لمحطات البث المحلية في جميع أنحاء العالم، حسب الحاجة.

ويأتي نزال “اليوم الحاسم” بعد نزال “أشرس رجل في العالم” الذي أقيم في 28 أكتوبر، وشهد إقبالًا واسعًا من المشجعين من جميع أنحاء العالم، والذين انضموا إلى DAZN لمشاهدة تايسون فيوري يهزم فرانسيس نجانو في مشهد لا يُنسى.