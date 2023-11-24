محافظ الأحساء يتوج الفريق الفائز ببطولة سموه للقطاعات الحكومية

الدمام- البلاد
توج صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، مُحافظ الأحساء، في منتزه الملك عبد الله البيئي، فريق تجمع الأحساء الصحي الفائز في النسخة الأولى لبطولة سموّه للقطاعات الحكومية لكرة القدم، التي نظمتها أمانة الأحساء تحت شعار “وطن بلا مخدرات”، بمشاركة 20 فريقاً من مختلف قطاعات المحافظة الحكومية، وذلك وفق الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها المحافظة، والمتوافقة مع مستهدفات برنامج جودة الحياة، إحدى برامج رؤية السعودية 2030، والمتمثل في دعم الأنشطة الرياضية وممارسة النشاط البدني.
من جهته، ثمن سعادة أمين الأحساء المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، والدعم غير المحدود للبطولة، ودعمه المتواصل واهتمامه الذي أسهم في نجاح الفعالية، وانعكاس ذلك على ربط التواصل الفعال وتقوية العلاقات بين الجهات الحكومية على مستوى المحافظة، وإتاحة الفرصة للكوادر الشابة في تنمية قدراتهم واحتواء مواهبهم في إطار اجتماعي وترفيهي، كما قدم شكره إلى لجان البطولة التنفيذية والداعمين من القطاعين الحكومي والخاص.