الرياضة غدًا.. ختام المرحلة الأولى من رالي القصيم تويوتا 2023.. والراجحي في الصدارة

الرياض – هاني البشر واصل بطل الراليات يزيد الراجحي تألقه وتمكن من الفوز بالمرحلة الأولى من رالي القصيم تويوتا 2023، الجولة الثالثة لبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2023، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع الشريك الرسمي شركة عبداللطيف جميل، والشريك الاستراتيجي البنك السعودي للاستثمار، ووزارة الرياضة وإمارة منطقة القصيم. وانطلق السائقون صباح اليوم في المرحلة الأولى للرالي في الشماسية لمسافة 368 كم (182 لمرحلتي الربط و186 للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت)، وحلّ الراجحي في صدارة فئة السيارات “تي 1 بي”، أمام لوكاس موريس. فيما تصدّر السائق صالح عبدالله العبدالعالي، ترتيب فئة “تي 1″، تلاه في المركز الثاني السائق خالد أحمد الفريحي، وجاء السائق فارس خلف المشناء في المركز الثالث للفئة، وتصدر السائق خالد نافع الهمزاني ترتيب فئة “تي 2” تلاه عبدالله دبشي السند وماجد عبدالرحمن الثنيان. كما تصدر السائق ياسر حمد سعيدان ترتيب فئة “تي 3″، تلاه صالح عبدالله السيف في المركز الثاني وراشد الكتبي في المركز الثالث، وحلّت السائقة مها الحملي في صدارة فئة “تي 4″، أمام عبدالله أحمد الشقاوي، وأرجوان عمار أحمد، وجاء إبراهيم المهنا في صدارة فئة “تي 5”. وأكمل الدراج هيثم التويجري المرحلة الأولى للرالي في صدارة ترتيب فئة الكوادز أمام اميل ستكنز في المركز الثاني وهاني النومسي في المركز الثالث، فيما تصدر الدرّاج محمد البلوشي ترتيب فئة الدراجات النارية أمام أنس عبدالله الرحياني في المركز الثاني وعبدالحليم المغيرة في المركز الثالث للفئة. ومن المقرر أن تختتم منافسات رالي القصيم تويوتا 2023 غداً السبت بسباق المرحلة الثانية والتي تقام في المذنب بطول 273 كم (152 لمرحلتي الربط و121 للمرحلة الخاصة)، ليقام بعدها تتويج الفائزين وحفل الختام. ويشكل رالي القصيم تويوتا الجولة الثالثة لبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2023، بعدما أقيمت الجولة الأولى في حائل في شهر فبراير الماضي، وأقيمت الجولة الثانية برالي تبوك – نيوم في شهر مايو الماضي، ومن المقرر أن يختتم الموسم برالي جدة خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر المقبل.