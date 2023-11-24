امير الرياض يرعى ” كأس الوفاء ” على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء امس حفل السباق الثامن والستين في نادي سباقات الخيل، على “كأس الوفاء” كأس الأمير محمد بن سعود الكبير، المصنف من ضمن كؤوس الفئة الثانية في الميدان السعودي المخصص لخيل الأربع سنوات إنتاج محلي مفتوح الدرجات.
وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومسؤولي نادي الفروسية.
وفور وصول سمو أمير منطقة الرياض عُزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط الثاني عشر على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير ” كأس الوفاء” مسافة 2000متر ، والبالغة جائزته (500)ألف ريال، وتمكن الجواد ” تاج العليا ” لإسطبل الشريف هزاع بن شاكر العبدلي من تحقيق المركز الأول.
وعقب نهاية الشوط سلّم أمير منطقة الرياض الكأس للشريف خالد العبدلي المشرف الإداري على الإسطبل.
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