الذهب يتراجع إلى أقل من ألفي دولار

سنغافورة : البلاد

تراجعت أسعار الذهب اليوم إلى أقل من 2000 دولار مع استقرار الدولار بعد انخفاضه على مدى الأيام القليلة الماضية، في ظل التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بلغ نهاية دورة التشديد النقدي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1996.79 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعدما وصل في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع إلى 2007.29 دولارات. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي أيضًا 0.1 % إلى 1998.80 دولاراً. وتماسك الدولار أمام عملات رئيسية أخرى بعدما تراجع إلى أدنى مستوياته في شهرين ونصف الشهر في الجلسة السابقة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 23.79 دولاراً للأوقية، بينما استقر سعر البلاتين عند 931.34 دولاراً، فيما تراجع البلاديوم 0.6 % إلى 1072.35 دولاراً.