“الملاحة الجوية” توقع اتفاقية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الرياض

جدة : البلاد

اختتمت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية SANS مشاركتها في معرض دبي للطيران بعد أن حظي جناح الشركة بتشريف معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد العزيز الدعيلج، وتوافد العديد من الرؤساء التنفيذيين وقادة قطاع الطيران والمهتمين.

كما عقدت الشركة خلال المعرض عدداً من الاجتماعات مع الشركات العالمية لبحث سبل تعزيز التعاون؛ حيث كانت SANS راعياً إستراتيجياً لمنطقة الحركة الجوية في المعرض.

وشهد جناح الشركة توقيع اتفاقية مع شركة NATS العالمية، وقعها كل من الرئيس التنفيذي المهندس عبد العزيز بن سالم الزيد، والرئيس التنفيذي لـ NATS السيد مارتن لوف، والتي تهدف إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية لمطار الملك خالد الدولي في الرياض، وتطبيق أحدث تقنيات التحكم في الحركة الجوية؛ لضمان سلامة وكفاءة العمليات في المطار، وتعزيز التعاون بين الشركتين.

الجدير بالذكر أن شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال الملاحة الجوية، وقد وقعت العديد من الاتفاقيات مع شركات عالمية لتطوير قطاع الطيران في المملكة، وحازت مؤخراً على المركز الثاني عالمياً في إدارة المجال الجوي.

كما يذكر أن شركة NATS هي المزود الرئيسي لخدمات الملاحة الجوية في المملكة المتحدة؛ حيث تقوم بتوفير حلول المطارات والبيانات والهندسة والقدرة والكفاءة والأداء البيئي للعملاء في جميع أنحاء العالم.