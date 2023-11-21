سبينيس تتعاون مع مجموعة الحكير لافتتاح فرعها الثاني في كافد بالرياض

الرياض : البلاد

بعد الشراكة البارزة التي تم توقيعها بين سبينيس دبي ومجموعة الحكير لتأسيس علامة سبينيس التجارية في المملكة العربية السعودية، تم وضع الخطط لافتتاح فرع ثاني لـ “سبينيس” في مركز الملك عبد الله المالي “كافد” في الرياض، الذي يعد الوجهة الرئيسية للأعمال وأسلوب الحياة في المنطقة.

من المقرر افتتاح الفرع الثاني لـ “سبينيس” في الرياض، في الربع الرابع من عام 2024 والذي سيغطي مساحة 1087 مترًا مربعًا. بالإضافة إلى الخدمات والمنتجات ذات الجودة العالية التي اعتاد زبائن “سبينيس” على وجودها. وسيوفّر الفرع المتواجد في “كافد” عرضًا كاملًا للأطعمة الباردة والساخنة، إلى جانب قسم كامل خاص بالمخبوزات داخل المتجر لتقديم قائمة طازجة ولذيذة.

يقع مركز الملك عبدالله المالي “كافد” في قلب العاصمة الرياض، ويضم 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية العصرية والمبتكرة، والمرافق العالمية المختصّة والمساكن الفاخرة ذات المستوى العالمي، المصممة خصيصًا للارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمعات الحضرية سواء على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه. يمثل المركز بتواجده على بعد 22 كيلومترًا من المطار قوة دفع رئيسية في سبيل تحقيق طموحات مدينة الرياض الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه أكبر منطقة أعمال عالمية متعددة الاستخدامات معتمدة من نظام تصنيف الريادة في التصميم الطاقي والبيئي (LEED). يمتلك المركز ويديره شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي.

تمتلك مجموعة الحكير تاريخًا عريقًا من النجاحات والإنجازات منذ تأسيسها في المملكة العربية السعودية في عام 1975، وتعمل بشكل أساسي في مجالات مراكز الترفيه، والضيافة، والتجزئة. وبالتعليق على الشراكة مع “سبينيس”، قال السيد سامي الحكير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحكير، “بفضل قوة العلامة التجارية لـ “سبينيس” وعروضها المتميزة، تتمتع الشركة بإمكانات نمو هائلة في المملكة العربية السعودية. ومع الاستعدادات المستمرة لافتتاح متجرها الثاني، يسرّنا التعاون مع اسم معترف به مثل سبينيس لمواصلة تنويع القطاعات التي نعمل فيها.”

وأعرب الرئيس التنفيذي لـ “سبينيس” دبي، سونيل كومار، عن حماسه لهذا التوسّع، قائلاً: “افتتاح متجرنا الثاني في الرياض هو تأكيدًا على التزامنا تجاه المملكة، بجانب خططنا للتوسع من خلال افتتاح المزيد من المتاجر في مدن أخرى خلال السنوات القادمة. نطمح لتوسيع وجودنا الجغرافي في الشرق الأوسط، وهذه إحدى الخطوات الأولى نحو تحقيق هذا الهدف”.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي، جاوتام ساشيتال: “في ظلّ التغيّر الكبير الذي شهدناه مؤخرًا في عادات المستهلك في شراء واستخدام المواد الغذائية، وارتفاع الطلب على نمط الحياة الصحي، حيث نرى هذا التغيير مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في المملكة، الذي بلغ حوالي 390 مليار ريال في الربع الأول من عام 2023، تأتي شراكتنا مع علامات تجارية رائدة مثل سبينيس تعزيزّا وتلبية لمتطلبات المستهلك تقديم تجربة استثنائية تواكب أفضل المعايير العالمية لسكان وزوار المركز”.

كما يتبنى “كافد” مفهوم “مدينة 10 دقائق”، وذلك بهدف خلق بيئة حضرية يمكن من خلالها الوصول لجميع الخدمات الأساسية، سيراً على الأقدام، في 10 دقائق من البيت والعمل. حالياً، يضم “كافد” مجموعة من المباني متعددة الاستخدامات، والتي تحتوي على مكاتب، ووحدات سكنية، ومحلات تجارية، ومطاعم وأماكن ترفيهية، جميعها ضمن مسافة 10 دقائق سيرًا على الأقدام.

في هذه البيئة النابضة بالحيوية والشمولية، سيقدم المتجر الجديد لـ “سبينيس” للموظفين الذين يعملون في المركز خيار التسوق من منطقة الوجبات اليومية الجاهزة. كما سيتمكن سكان المركز من الاستفادة من تشكيلة البقالة الشاملة التي تضم منتجات عالية الجودة مستوردة من جميع أنحاء العالم.

بتواجدها حاليًا في الإمارات العربية المتحدة وعُمان وقريبًا بالمملكة، تُعرف سبينيس بتقديمها المتميز للمنتجات الطازجة، وذلك بفضل استراتيجية التوريد الخاصة بالشركة والتي تتضمن مكاتب شراء خاصة بها حول العالم وعلاقات مباشرة مع المزارعين والمورّدين. ومؤخرًا، طبقت المجموعة هذه الاستراتيجية على مجموعة البقالة الأوسع نطاقاً، مما أتاح للعملاء مجموعة من المنتجات الحصرية في فئات الأطعمة الجاهزة، المجمدة، والبقالة.

كما نجحت سبينيس في التعاون مع المزارعين المحليين من خلال مبادرات مثل نادي مزارعي سبينيس، بهدف المساهمة في استراتيجية الأمن الغذائي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة. يمكن توقع مبادرات مماثلة في المملكة العربية السعودية مع استقرار المجموعة في السوق هناك.

هذا وتم الإعلان رسميًا عن الشراكة بين مجموعة الحكير وسبينيس في 2 مارس 2022 من خلال توقيع اتفاقية لمدة عدة سنوات. حاليًا، تم البدء في وضع الخطط، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مواقع المتاجر الإضافية خلال الأشهر القادمة.