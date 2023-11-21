لأول مرة.. السعودية تستضيف بطولة كمال الأجسام الشاطئية

جدة – البلاد

تحتضن مدينة جدة عروس البحر الأحمر ولأول مرة بطولة كمال الأجسام الشاطئية والتي يستضيفها شاطئ مانجروف أحد أبرز وأرقى شواطئ مدينة جدة وذلك من الفترة 2023.12.21– 2023.12.23 تحت إشراف وزارة الرياضة والإتحاد السعودي لكمال الأجسام والإتحاد الدولي لكمال الأجسام وحضور عددا” من الشخصيات الرياضية الإعتبارية والمسؤلين ورجال وسيدات الأعمال والإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا.

هذا وسوف تكون في البطولة ( كروت إحتراف ) لأبطال الفئات التي شاركت كما سيشارك عدد كبير من لاعبي كمال الأجسام من داخل السعودية وخارجها حوالي (200) لاعبا”

كما أبدت العديد من الشركات المحلية والعالمية رغبتها بالمشاركة كرعاة للبطولة ولازال تسجيل الرعايات والمشاركة بالبوثات مفتوحا” للجميع

كما أنه سوف يتاح للجماهير الرياضية الحضور يوميا” سيما وأنه سوف تكون هناك العديد من الفعاليات والأنشطة الهامة المصاحبة للبطولة ..( حصص تدريبية وعروض رياضية وعروض ترفيهية والعديد من الفقرات المنوعة الشيقة لجميع الفئات والأعمار كما ستشهد البطولة أجواء موسيقية مصاحبة للحدث ..وأيضا” إقامة معرضا” للفن التشكيلي من خلال مشاركة عددا” من الفنانات التشكيليات بالرسم الحي بجانب منصة الإستعرا ض