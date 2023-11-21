الرياض تستضيف معرض لأحدث الأثاث والديكورات والإكسسوارات المنزلية العصرية

الرياض : البلاد

تستضيف العاصمة الرياض، معرض لأحدث الديكورات والأثاث والاكسسوارات المنزلية العصرية على مساحة 350 متراً مربعاً، الذي أطلق بالتعاون بين دار الأركان وبين دار الأزياء للمصمم الشهير ELIE SAAB Maison، وCorporate Brand؛ لتحقيق طموحهم المشترك في تعزيز عروض الديكورات الداخلية للمنازل في السعودية.

وتضم صالة العرض مساحات مخصصة لأثاث غرف المعيشة، ومساحتين لأثاث تناول الطعام، وجناحاً لغرف النوم الفاخرة، وتكتمل المجموعة بتشكيلة رائعة من السجاد وإكسسوارات الإضاءة والديكورات المنزلية والمنسوجات. ترسم صالة العرض هذه صورةً متقنة للمنزل النموذجي وفق رؤية المصمم إيلي صعب.

كما تعكس مجموعة الأرائك والأسرّة والإكسسوارات الفاخرة، والتشطيبات اللامعة للمعادن والبرونز والرخام بمجموعتها الحيوية من تدرجات ألوان الكريمي والباستيل والأحمر، رؤيته الفريدة والقيم الجمالية الخاصة لعلامته التجارية وتجسيدها للتصميم الراقي الحديث بجمعها بين الأناقة الكلاسيكية والأحاسيس العصرية.

وبهذه المناسبة، قال ماسيميليانو فيراري، رئيس مجلس إدارة Corporate Brand Maison: “نواصل توسيع حضورنا في منطقة الخليج العربي، يسرنا أن نطرح رؤية إيلي صعب المميزة للحياة الراقية لأول مرة في السعودية. ويوفر هذا المشروع لعملائنا في المملكة مجموعة شاملة من خيارات التصميم الداخلي لمنازلهم. وفي ضوء التعاون المميز بين ‘صعب’ و’دار الأركان’ في الماضي ونجاحهما في إرساء معايير جديدة لسوق المنازل الفاخرة، ويسرنا التعاون معهما للمضي قدماً في رحلتنا الطموحة عبر المملكة”.