المحليات

مجمع الملك سلمان ينظم مؤتمر«الاختبارات اللغوية»

صحيفة البلادaccess_time9 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      21 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

ينظم “مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية” مؤتمره الدولي السنوي، بعنوان “الاختبارات اللغوية: النظريات والتجارب والتطلعات”، تحت رعاية الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المجمع، في مدينة الرياض خلال الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر المقبل، وسط مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، الذين سيستعرضون نتاجهم العلمي والبحثي في هذا المجال.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية في اختبارات اللغة، وأبرز التحديات التي تواجهها والحلول المقترحة، وتبادل الخبرات العلمية من خلال جلسات المؤتمر التي سيشارك فيها ما يزيد على 40 باحثًا من 22 دولة، واستعراض الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمجال، إضافة إلى تنمية الممارسات ذات العلاقة باختبارات اللغة العربية لغة ثانية. كما يضم المؤتمر جمعًا من أساتذة الجامعات المحلية والدولية والمختصين في مجال الاختبارات والقياس والتقويم اللغوي؛ للاستفادة من التجارب العالمية ذات السبق، ومناقشة كل ما يتصل بقضايا اختبارات اللغة نظرية وتطبيقية.

وينطلق المؤتمر في دورته الجديدة من مرجعية المجمع الوطنية والإقليمية والدولية للحفاظ على اللغة العربية وخدمتها؛ سعيًا إلى تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية -أحد برامج رؤية السعودية 2030- الرامية إلى تعزيز حضور اللغة العربية، ودعم انتشارها واستخدامها، والريادة في اختبارات الكفاية اللغوية وتطبيقها.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *