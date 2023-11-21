الشورى يؤكد على تعزيز الهوية والقيم الوطنية

البلاد – الرياض

دعا مجلس الشورى صندوق التنمية الثقافي إلى تطوير خطته الإعلامية، وتسويق منتجاته بصورة أشمل ليتمكن من توفير فرص الدعم، وتحقيق الأثر الثقافي والاقتصادي في كل مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس أمس الاثنين برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مطالبًا في قراره بتعزيز المخصصات المالية لبرنامج تحفيز المشاريع الثقافية؛ ليتمكن الصندوق من الوفاء بالتزاماته.

وأكد المجلس في قراره بأن على صندوق التنمية الثقافي وضع إستراتيجية واضحة لميزانيته السنوية، تمكنه من القيام بمهامه؛ وفقًا لنظامه، وتحقق الاستدامة المالية للصندوق، كما طالب بإعطاء الأولوية للمشروعات المعززة للهوية والقيم الوطنية.

وفي قرار آخر، دعا مجلس الشورى وزارة السياحة إلى إجراء الدراسات اللازمة للتعرف على أسباب تعثر تطوير المواقع السياحية في الوجهات ذات الأولوية، ووضع الحلول المناسبة لتسريع تطويرها، بما يتوافق مع الخطة الزمنية المستهدفة، وكذلك إيجاد الحلول الممكنة لزيادة المعروض من مرافق الضيافة المختلفة في مدن ومناطق المملكة، وضرورة إعداد خطط إستراتيجية للتنمية السياحية لجميع المناطق الإدارية، وبما يتكامل مع الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.