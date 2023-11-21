الرياضة

الخميس.. انطلاق رالي القصيم 2023

صحيفة البلادaccess_time9 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      21 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر

يضع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة وبالشراكة مع عبد اللطيف جميل تويوتا للسيارات، اللمسات الأخيرة على رالي القصيم 2023، الذي يُشكل الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، وذلك في المُدة ما بين 23 و 25 نوفمبر الجاري.

وقد أنهى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبداللـه الفيصل المنظم لرالي القصيم 2023، كافة الاستعدادات والجاهزية للرالي، فيما يستضيف فندق موفنبيك القصيم في مدينة بريدة مقرّ الرالي، الذي سيبدأ بحفل انطلاقة يوم الخميس 23 نوفمبر، في الساعة 1:45 ظهرًا في المُتنزه الوطني المُجاور، على أن تبدأ المرحلة الاستعراضية الساعة 3:15 عصرًا، بطول أربعة كيلومترات، وذلك لتحديد مراكز المُنطلقين في الرالي.

تبدأ المُنافسات الفعلية للرالي بخوض مرحلتين خاصتين خاضعتين للتوقيت؛ الأولى يوم الجمعة 24 نوفمبر بطول 187 كيلومترًا، والثانية يوم السبت 25 نوفمبر بطول 121 كيلومترًا، ومن ثم يُختتم الرالي، بعد انتهاء المرحلة الخاصة الأخيرة، بحفل تتويج أصحاب المراكز الأولى في مُختلف الفئات في المُتنزه الوطني، حيث يبدأ الحفل الساعة السابعة والنصف مساء.

ويتألّف موسم 2023 من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية من أربع جولات؛ حيث أقيمت جولتا باها السعودية (حائل) في شهر فبراير، وتبوك – نيوم في شهر مايو، فيما يُختتم الموسم بخوضِ رالي جدة في المدة ما بين 14 و 16 ديسمبر المُقبل.

وقد سجّل 79 فريقًا أسماءهم للمشاركةِ في رالي القصيم 2023، منهم 42 سيارة، و30 درّاجة نارية، وسبع درّاجات نارية رُباعية العجلات. وفي التفاصيل تُشارك 18 سيارة في فئة سيارات الرالي النموذجية “تي 1″، وواحدة في فئة السيارات النموذجية المُحسنّة “تي 1+”، و 12 سيارة في فئة سيارات الإنتاج التجاري الواسع “تي 2″، وست سيارات في فئة “تي 3” للسيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية، وأربع سيارات في فئة “تي 4” للسيارات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري الواسع، وشاحنة واحدة في فئة الشاحنات “تي 5”.

 

وقد أُقيمت أول نُسخة من رالي القصيم في عام 2019، وفازَ بلقبها السائقان السعوديان يزيد الراجحي في فئة “تي 1″، وخليل التويجري في فئة السيارات الصحراوية الخفيفة، والدرّاجان الإماراتي محمد البلوشي في فئة الدرّاجات النارية، والسعودي عبدالمجيد الخليفي في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “كوادز”، والسائق السعودي إبراهيم المهنّا بلقب فئة الشاحنات.

وسجل رالي القصيم 2022 نتائج عريضة، حصد خلالها المتسابقون السعوديون المراكز الأولى في جميع الألقاب؛ إذ سجَّل يزيد الراجحي فوزه الثاني بلقب الرالي في سيارة تويوتا “هايلوكس – أوفردرايف”. فيما فازَ السائقون عبداللـه السند بلقب فئة السيارات من الإنتاج التجاري الواسع “تي 2″، وحمد الحربي بلقب فئة السيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية “تي 3″، وسعيد الموري بلقب فئة السيارات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري الواسع “تي 4″، والدرّاجان مشعل الغنيم بلقب فئة الدرّاجات النارية، واحتفظ عبدالمجيد الخليفي بلقب فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “كوادز” للمرة الثانية على التوالي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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