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التسجيل في معسكر سدايا للذكاء الاصطناعي

صحيفة البلادaccess_time9 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      21 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من “معسكرات LLM” البالغة 32 معسكرًا، وذلك حتى 25 نوفمبر الجاري؛ بهدف تطوير مهارات 800 من الكفاءات الوطنية الشابة من حديثي التخرج من التخصصات التقنية في مجال النماذج اللغوية الكبيرة.

ويبدأ التدريب في المرحلة الثانية في 3 ديسمبر المقبل – افتراضياً – وتستمر 4 أسابيع يتعرف خلالها المتدربون على مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي، والشبكات العصبية، والتعلم العميق لبيانات الصور، وتحليل بيانات النصوص، إضافة إلى تأهيلهم للحصول على شهادات احترافية في المجال، ويشترط للالتحاق بالمعسكرات أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن حملة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات التقنية، واجتياز اختبار القبول، فضلاً عن إجادة اللغة الإنجليزية.

ودعت “سدايا” الراغبين في الالتحاق بهذه المعسكرات إلى التسجيل قُبيل تاريخ 25 نوفمبر الحالي.

ويأتي إطلاق هذه المعسكرات في إطار جهود “سدايا” الرامية إلى تعزيز التوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الوطنية في هذه المجالات، بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة، ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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