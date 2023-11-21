استعرض المشاريع الجديدة.. أمير القصيم يؤكد على جودة الخدمات الصحية

البلاد – بريدة

استعرض الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، المشاريع الصحية التي تنفذها وزارة الصحية بالمنطقة، وذلك خلال ترؤسه اجتماعًا بمكتبه في الإمارة أمس، بحضور وكيل الوزارة المساعد للمشاريع والشؤون الهندسية الدكتور إبراهيم الطريري، ووكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة أيمن الرقيبة، والرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي الدكتور موسى الحربي، ورئيس اللجنة الميدانية لمتابعة المشاريع الحكومية المهندس عبدالرحمن العرفج.

وأكد سموه خلال الاجتماع أهمية الخدمات الصحية التي تقدمها المنطقة من خلال المراكز العلاجية المتخصصة، مشيرًا إلى أنها لا تخدم المنطقة فقط وإنما المناطق القريبة منها، لوجود المراكز المرجعية التي توفر برامج علاجية تخصصية ودقيقة، لافتاً النظر إلى أن استكمال المشاريع الصحية الجاري تنفيذها بالمنطقة سيكون له دور كبير في تعزيز الخدمات الصحية، والتوسع في البرامج العلاجية وشموليتها وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين بيسر وسهولة.

واطلع سموه على مشاريع المستشفيات الجاري تنفيذها بالمنطقة، وتشمل مشروع إنشاء مستشفى شمال بريدة مع السكن، الذي تبلغ سعته 300 سرير، ومشروع إنشاء مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة عنيزة بسعة 200 سرير، ومشروع إنشاء مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الرس بسعة 200 سرير.