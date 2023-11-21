أمير الباحة يطّلع على مبادرات التدريب التقني

البلاد – الباحة

اطَّلع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على تقرير مبادرات الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة للعام الحالي.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، مدير التدريب التقني والمهني بالباحة خالد بن ربيعان آل مشوط، وعددًا من قيادات التدريب التقني والمهني بالمنطقة، حيث اطلع سموه على تقرير جاهزية بدء التدريب بالمنشآت بالمنطقة، متضمناً نتائج مبادرات الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني؛ أبرزها مبادرة “رافد” التي حققت فيها الإدارة المركز الأول على مستوى المملكة، ‎وذلك وفقاً للمعايير المعتمدة للمستويات التنفيذية للمبادرة، ومبادرة معرض التوظيف، ومبادرة التدريب النسائي، ومبادرة “حماية” للتوعية بأضرار المخدرات، بالإضافة إلى مبادرتي تطوير التدريب بالسجون وتحسين البيئة التدريبية للمنشآت.

وهنأ سمو أمير المنطقة منسوبي التدريب التقني على هذا الإنجاز، مؤكداً أهمية التدريب التقني والمهني في تأهيل الأبناء والبنات في العديد من التخصصات بما يلبي الاحتياجات، مثمناً دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حرصها على التوسع في أعمال التدريب وتلبية احتياج سوق العمل من الكوادر السعودية الشابة المؤهلة.