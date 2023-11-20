الرياضة

لاعب العدالة ” بو شهـاب ” وصيف بطولة سباحة الأساتذة

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      20 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الدمام-البلاد
حـقـق لاعـب السباحـة بنـادي العـدالة فاضل عباس بو شهاب الميدالية الفضية والمركز الثاني لسبـاق 50 م صدر من بطـولة المملكـة لأسـاتـذة السبـاحـة المـاسـترز والمقامة بالعـاصمة الرياض وذلك خـلال زمـن قـدره 38:97 ثـانيـة.

وتعتبر هذه أول مشاركة للنادي في بطولة الأساتذة المعتمدة في الحوكمة، ودخل البطولة للمشاركة فقط لا للمنافسة، لكن خرج النادي بميدالية فضية ثمينة جاءت على أثرها بمكسب 2500 نقطة من خلال اللاعب فاضل عباس بوشهاب، ومثل الفريق في البطولة: عبدالهادي بو شهاب، علي العليوي، حسين بو شهاب، فاضل بو شهاب، عباس المقهوي، ماهر الخضيري، نادر البلادي، و يوسف الخضيري.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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