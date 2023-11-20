لاعب العدالة ” بو شهـاب ” وصيف بطولة سباحة الأساتذة

الدمام-البلاد
حـقـق لاعـب السباحـة بنـادي العـدالة فاضل عباس بو شهاب الميدالية الفضية والمركز الثاني لسبـاق 50 م صدر من بطـولة المملكـة لأسـاتـذة السبـاحـة المـاسـترز والمقامة بالعـاصمة الرياض وذلك خـلال زمـن قـدره 38:97 ثـانيـة.
وتعتبر هذه أول مشاركة للنادي في بطولة الأساتذة المعتمدة في الحوكمة، ودخل البطولة للمشاركة فقط لا للمنافسة، لكن خرج النادي بميدالية فضية ثمينة جاءت على أثرها بمكسب 2500 نقطة من خلال اللاعب فاضل عباس بوشهاب، ومثل الفريق في البطولة: عبدالهادي بو شهاب، علي العليوي، حسين بو شهاب، فاضل بو شهاب، عباس المقهوي، ماهر الخضيري، نادر البلادي، و يوسف الخضيري.