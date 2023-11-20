بقيمة 14 مليار ريال.. أمير الشرقية يدشن مشاريع استثمارية ويسلم الإسكان التنموي

البلاد – الدمام

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أمس عددًا من المشاريع الاستثمارية، بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وأمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، وعدد من المستثمرين السعوديين والخليجيين، وذلك ضمن جهود الوزارة برفع جودة الحياة وتنشيط الحركة الاقتصادية، وإيجاد فرص وظيفية لأبناء المنطقة؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأبان سموه أن القيادة الحكيمة- أيدها الله- تولي المشاريع التي تنفذها جميع القطاعات الخدمية والتطويرية في المملكة اهتمامًا كبيرًا، مؤكدًا سعي القطاعات إلى تعزيز الاستدامة في مشاريعها بما يُسهم في تحقيق مفهوم جودة الحياة والاهتمام بتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن، والاستثمار الأمثل للمقومات الحضارية، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

واطلع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على عرض مرئي عن أبرز المشاريع الاستثمارية، التي شملت 18 مشروعًا استثماريًا بمساحة تقارب 3 ملايين م2، واستمع سموه لشرح عن كل مشروع والتصاميم المقترحة وأهم العناصر والأنشطة، التي ستمثل نقلة نوعية للمنطقة وستعكس الجاذبية الاستثمارية. من جانبه، أوضح أمين المنطقة أن هذه المشاريع الاستثمارية؛ تأتي امتدادًا لدعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لافتًا النظر إلى أن هذه المشاريع ستضيف للمنطقة أبعادًا استثمارية وتنموية جديدة، من خلال تعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية والسكنية والاجتماعية والرياضية. بعد ذلك، سلم سمو أمير المنطقة الشرقية عددًا من الوحدات لمستفيدي الإسكان التنموي في المنطقة، حيث هنأهم بمناسبة تسلمهم لمساكنهم، معربًا عن شكره لشركاء النجاح الذين أسهموا في تملك الأسر الأشد حاجة لوحداتهم السكنية.