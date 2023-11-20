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المملكة قاطرة النمو في الشرق الأوسط

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      20 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

بوسطن : البلاد

 أكد مستشار المدير التنفيذي للبنك الدولي يعرب اليعربي أن المملكة العربية السعودية هي قاطرة النمو في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن أنها تلعب دورا أساسيا ومحوريا في تشكيل السياسات الإقليمية والعالمية فيما يتعلق بمجموعة من الموضوعات المهمة.

 وقال اليعربي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية على هامش مشاركته في ملتقى “العالم العربي، الفرص والتحديات” في جامعة هارفارد بحضور عدد من سفراء الدول العربية وبمشاركة طلابية من النادي السعودي وبحضور المهتمين بالسياسة والثقافة والمجال العلمي والأكاديمي، إن المملكة العربية السعودية لها وزنها العالمي، وما دعمها الكبير الذي قدمته إلى مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي للدول المنخفضة الدخل إلا دليل للدور الكبير والديناميكي والمتنامي لها، فضلا عن أنها هي صمام أمان المنطقة.

 وعلق على جهود السعودية فيما يتعلق بملف التغيير المناخي، ممتدحا تلك الجهود الريادية، مما جعلها مصدرا للإشادات العالمية بما يتعلق بمبادراتها العالمية الخاصة بالبيئة والمناخ.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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