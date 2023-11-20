الكشف عن تفاصيل مسار النسخة الخامسة من رالي داكار السعودية 2024

كشفت شركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المروجة لرالي داكار السعودية، التي تعمل تحت مظلة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن تفاصيل النسخة الخامسة من رالي داكار السعودية 2024، عبر مؤتمر صحفي افتراضي عُقد اليوم الاثنين، وذلك بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، والسيد “يان لومينير” الرئيس التنفيذي لمنظمة أماوري سبورت، والسيد “ديفيد كاستيرا” مدير رالي داكار.
وجرى خلال المؤتمر الكشف عن مسار النسخة الجديدة من الرالي، الذي سيقام للعام الخامس توالياً على أرض المملكة، خلال الفترة من 5 إلى 19 يناير2024، حيث سينطلق المشاركون من ربوع أرض الحضارات في مدينة العلا، ليعبر المسار من غرب المملكة إلى شرقها يتخللها العديد المناطق التي تضم مختلف أنواع التضاريس؛ قبل أن يعود مجددًا إلى شواطئ البحر الأحمر، ليختتم رحلته في مخيم البحر في مدينة ينبع، حيث يخوض المتسابقون تحديات جديدة على مدار 15 يوماً من المنافسات.
من جهته، رحّب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، بالمشاركين، قائلاً: “من هنا، من أرض الحضارات، أرحب بكم في محطة انطلاق النسخة الخامسة من رالي داكار السعودية 2024. إن هذه المنطقة تحمل قيمة تاريخية وموروثًا إنسانيًا وحضاريًا يضرب بجذوره عمق التاريخ، وأصولًا ثقافية وطبيعية صاغتها حضارات متعاقبة منذ أكثر من 200 ألف عام، وكانت مقصدًا لرحلات الرحالة والمستكشفين، ولا تزال حتى اليوم أحد أهم مواقع الاستكشافات التاريخية، نظير ما تختزنه من آثار”.
وأكمل سموه: “إن استضافتنا لرالي داكار السعودية للعام الخامس على التوالي، هي إنجاز كبير يعكس الدعم السخي لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للنهوض بالقطاع الرياضي، وحرص ومتابعة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد- حفظه الله- والتوجيهات الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، لتوفير كافة الإمكانات التي من شأنها أن ترسخ مكانة المملكة الريادية على الساحة الرياضية العالمية؛ وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030”.
وأضاف سموه: “مع احتفالنا بالعام الخامس للرالي في المملكة، ستتوجه أنظار العالم مجددًا نحو العُلا، مع وصول نخبة سائقي الراليات في العالم، لمغامرتهم الخامسة على أرض المملكة، في رالي داكار السعودية، أعرق رالي على وجه الأرض، وبالتأكيد، فإن استضافة الرالي العريق في بلدٍ واحد، ولخمسة أعوام متتالية، بخمسة مسارات مختلفة، هو بما لا يدع مجالاً للشك، مسيرة تفوّق سطرتها السعودية، لتبرهن للعالم أجمع على إمكاناتها وقدراتها، وتؤكد ريادتها كموطنٍ لرياضة المحركات، ولرالي داكار السعودية على نحو الخصوص”.
ويتألف مسار الرالي هذا العام من مرحلة تمهيدية، و12 مرحلة خاصة، حيث يستهل السائقون المسيرةَ برحلةٍ تمهيدية من المخيم الصحراوي في العُلا، قبل خوض غمار رحلة تعبر العديد من مدن المملكة، حيث يمر المسار هذا العام بالحناكية والدوادمي والسلامية والهفوف وشبيطة والرياض وحائل وينبع.
وستكون المراحل الخاصة بالسباق على النحو التالي:
– المرحلة التمهيدية (الجمعة 5 يناير): العُلا – العُلا، لمسافة 157 كيلومترًا.
– المرحلة الأولى (السبت 6 يناير): العُلا – الحناكية، لمسافة 532 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: XX كيلومترًا).
– المرحلة الثانية (الأحد، 7 يناير): الحناكية – الدوادمي، لمسافة 662 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: XX كيلومترًا).
– المرحلة الثالثة (الاثنين، 8 يناير): الدوادمي – السلامية لمسافة 733 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: XX كيلومترًا).
– المرحلة الرابعة (الثلاثاء، 9 يناير): السلامية – الهفوف، لمسافة 631 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: XX كيلومترًا).
– المرحلة الخامسة (الأربعاء، 10 يناير): الهفوف – شبيطة، لمسافة 727 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: XX كيلومترًا).
– المرحلة السادسة (الخميس، 11 يناير): شبيطة – شبيطة، لمسافة 818 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: XX كيلومترًا).
– يوم الراحة (13 يناير): الرياض
– المرحلة السابعة (الأحد، 14 يناير): الرياض – الدوادمي، لمسافة 873 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: XX كيلومترًا).
– المرحلة الثامنة (الاثنين، 15 يناير): الدوادمي – حائل، لمسافة 678 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: XX كيلومترًا).
– المرحلة التاسعة (الثلاثاء، 16 يناير): حائل – العلا، لمسافة 639 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: XX كيلومترًا).
– المرحلة العاشرة (الأربعاء، 17 يناير): العلا – العلا، لمسافة 609 كيلومترات (المرحلة الخاصة: XX كيلومترًا).
– المرحلة الحادية عشرة (الخميس، 18 يناير): العلا – ينبع، لمسافة 587 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: XX كيلومترًا).
– المرحلة الثانية عشرة (الجمعة، 19 يناير): ينبع – ينبع، لمسافة 328 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: XX كيلومترًا).
ويعتبر رالي داكار السعودية باكورة فعاليات رياضة المحركات في العالم، ويترقب عُشاق السرعة والتحديات فعاليات الرالي كل عام، انطلاقًا من عراقته وحجمه ومستويات الإثارة والحماس الذي يقدمها لجمهور عالمي متعطش لأجواء المغامرة، التي تتمتع بها الراليات الصحراوية، وقد جذبت المملكة أنظار العالم أجمع في النسخة السابقة لرالي داكار السعودية، التي شهدت مشاركة واسعة في مختلف فئات الرالي، في نسخة تعد لأطول للمراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت منذ عام 2014، وبمسافة تقدر بنحو 5000 كلم، اختبر المتنافسون خلالها مختلف أنواع التضاريس، واستكتشفوا مناظر طبيعية جديدة في صحاري المملكة.
الجدير بالذكر أن رالي داكار هو أحد أعرق السباقات في رياضة المحركات؛ بالنظر إلى حجمه وأحداثه ومستوى الإثارة والحماس الذي يشهده، ويتولى تنظيمه “منظمة أماوري سبورت” بالتعاون مع شركة رياضة المحركات السعودية، التي تعمل تحت مظلة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتنسيق مع السلطات المحلية الأخرى.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م