“الأحوال المتنقلة” تقدم خدماتها بالمناطق

البلاد – الرياض

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (8) مواقع حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة أمس بتقديم خدماتها للرجال في مركز أم الدوم لمدة يومين، وفي مركز قيا لمدة يوم واحد، واليوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة غدًا الثلاثاء للنساء في مركز أم الدوم لمدة يومين.

وفي منطقة نجران، بدأت الوحدة المتنقلة أمس تقديم خدماتها للرجال في أمانة نجران، وتستمر ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء للنساء في محافظة خباش لمدة يومين.

وقامت الوحدات المتنقلة أمس بتقديم خدماتها للرجال والنساء بمنطقة عسير، في مركز الحمية لمدة يومين، وللنساء في منطقة القصيم في محافظة ضرية لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة اليوم الاثنين للرجال والنساء بمنطقة تبوك، في مركز أبو راكة لمدة أربعة أيام. وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.