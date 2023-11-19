لجام للرياضة تفتتح ناديين جديدين لوقت اللياقة في حائل

الرياض : البلاد

افتتحت شركة لجام للرياضة أكبر مُشغل ومالك لمراكز اللياقة البدنية في الشرق الأوسط والمالكة للعلامة التجارية “وقت اللياقة” ناديين فتنس تايم جديدين بمنطقة حائل للسيدات والرجال، وذلك في إطار استراتيجية لجام التوسعية الخاصة بزيادة عدد الأندية وتقديم الخدمة الرياضية واللياقة البدنية للعملاء في جميع مناطق المملكة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، وحضور كلّ من مدير فرع وزارة الرياضة بحائل أحمد روزي، ومساعد أمين المنطقة محسن القحطاني، ورئيس مجلس إدارة غرفة حائل هاني بن عبدالعزيز الخليفي، ومجموعة من كبار الشخصيات.

ومع هذه المراكز الجديدة يصبح إجمالي شبكة مراكز شركة لجام للرياضة 178 مركزًا رياضيًا واستديو متخصص منتشر في 25 مدينة في جميع أنحاء المملكة.

هذا وقامت شركة لجام للرياضة خلال الافتتاح وبالتعاون مع أمانة حائل بتدشين الدوار الواقع على امتداد طريق الملك سعود أمام مركز وقت اللياقة الجديد. مما يؤكد على التزام الشركة الراسخ في الارتقاء بجودة الحياة في المملكة العربية السعودية وتحسين المشهد الحضاري الأوسع.

هذا وشهد الافتتاح أجواء احتفالية وحماسية تضمنت سباق نيون، حيث استمتع المشاركون بالمشي والجري لمسافات طويلة في المساء مع إضاءات لتوجيههم خلال طريقهم في المشي والاستمتاع بالموسيقى وهو ما أضفى جوًا من المرح والحيوية على حفل الافتتاح، كما شمل الافتتاح أنشطة رياضية على المسرح ومنصات طعام وتفاعل كبير بين المشاركين.

وعبر عدنان الخلف الرئيس التنفيذي للجام للرياضة عن سعادته بهذا الافتتاح قائلًا: “انطلاقًا من مساعي لجام للرياضة في تحسين جودة حياة الأفراد وتقديم الخدمات والمرافق الرياضية لسكان المملكة في كافة المناطق، افتتحنا ناديين للرجال والسيدات من فئة الفتنس كونها فئة شاملة لجميع المرافق وتشمل جميع الخدمات ويوجد بها أحدث الأجهزة، وستستمر خطتنا التوسعية حتى وصول الخدمات الرياضية لكل مكان في المملكة العربية السعودية”.

الجدير بالذكر أن الناديين الجديدين للجام بحائل يصنفون من فئة الفتنس والتي تحتوي على جميع المرافق الرياضية وتشمل صالات رياضية (كارديو، وحديد، وتمارين حرة)، بالإضافة إلى مرافق صحية (المسبح، والمسبح، وجاكوزي حار وبارد، وساونا، وبخار، وغرف الملابس والخزائن)، إضافة إلى صالات الحصص الجماعية. كما تتضمن الأندية الجديدة منطقة استقبال وراحة. ويوفر الناديين خدمة التدريب الشخصي، علاوة على 20 برنامج عالمي للحصص الجماعية.

ومع هذا التوسع الكبير في حائل، تواصل شركة لجام للرياضة إعادة تعريف مشهد اللياقة البدنية، وتقديم تجارب لا مثيل لها وتمكين الأفراد من تحقيق الرفاهية الشاملة من خلال ممارسة الرياضة. باعتبارها شركة اللياقة البدنية الوحيدة المتداولة علنًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تفتخر شركة لجام للرياضة بالتزامها بالتميز، حيث تتميز أندية وقت اللياقة بأحدث المعدات وفريق مؤهل تأهيلاً عاليًا مخصص لتقديم خدمات استثنائية. وتجسد شبكتها المتنامية من مراكز وقت اللياقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط إيمانها الراسخ بأن اللياقة البدنية يجب أن تكون في متناول الجميع، مما يعزز صحة العقل والجسد.