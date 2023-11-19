مطار الملك عبد العزيز يتصدر الالتزام

البلاد – جدة

نالت مطارات الملك عبد العزيز والملك فهد وأبها، وحائل، والقريات المراكز المتقدمة في التقرير الشهري للهيئة العامة للطيران المدني عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر أكتوبروفقاً لـ 11 معياراً أساسياً لقياس الأداء. وبحسب بيان الهيئة جرى التصنيف إلى خمس فئات:

– الفئة الأولى: فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنوياً، وحصل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة فيها على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 91 %، بينما جاء ثانياً مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة التزام وصلت إلى 64 %.

– الفئة الثانية للمطارات الدولية التي تتراوح أعداد المسافرين فيها ما بين 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً: حصل مطار الملك فهد الدولي على المركز الأول بنسبة 91 %، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي على نسبة 91 %، حيث تفوق مطار الملك فهد الدولي على مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في نسب تحقيق المعايير.

– الفئة الثالثة: للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 100 %، فيما جاء مطار الملك عبد الله بن عبدالعزيز بجيزان ثانياً بنسبة التزام 100 % حيث تفوق مطار أبها الدولي على مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

– الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنوياً، حصل مطار حائل على المركز الأول، بنسبة التزام 100 % متفوقاً على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

– الفئة الخامسة للمطارات الداخلية حصل مطار القريات على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100 %، متفوقاً على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.