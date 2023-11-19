بناء القدرات الوطنية في الاتصالات

البلاد – الرياض

أطلقت وزارة الخارجية وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ومؤسسة محمد بن سلمان (مسك) مبادرة بناء القدرات الوطنية في الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال أعمال منتدى مسك العالمي؛ بهدف إعداد الكفاءات الوطنية في قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية على المستوى الدولي، وتعزيز مفهوم الدبلوماسية الرقمية، ورفع مستوى تمثيل المملكة في الاتحاد، بما يتواءم مع مكانتها وريادتها العالمية.

ومثّل الوزارة خلال إطلاق المبادرة معالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري ومن الهيئة معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، فيما مثّل مؤسسة محمد بن سلمان (مسك) الأمين العام للمؤسسة المهندس بدر بن علي الكحيل.

وتهدف المبادرة إلى بناء القدرات الوطنية وتطويرها، وتمكينهم من المشاركة في أعمال الاتحاد الدولي للاتصالات وتأهيلهم؛ بهدف الوصول إلى مناصب قيادية، وذلك من خلال إطلاق برنامج تدريبي لحديثي التخرج بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث ستعمل الجهات على بناء القدرات الدولية ودعم وتمكين الشباب السعودي للمشاركة في المنظمات الدولية.